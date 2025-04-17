авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Пользователи соцсетей доверяют животным больше, чем людям

Пользователи соцсетей доверяют животным больше, чем людям

Контент с участием домашних животных начал набирать всю большую популярность.

В новом исследовании ученые решили проанализировать, как потребители воспринимают продвижение инфлуенсерами – человеческими и хвостатыми — тех или иных продуктов. Исследователи пришли к выводу, что пользователи социальных сетей стали меньше доверять людям-блогерам, в то время как контент с участием домашних животных начал набирать всю большую популярность. 

Эти результаты можно объяснить так называемой усталостью от инфлюенсеров, которых потребители всё чаще видят в негативном свете и теряют к ним доверие, чувствуя, что им навязывают услуги и бренды, только ради выгоды. 

Блогеры часто чувствуют на себе волну зависти и критики за излишний фокус на материальных вещах. В тоже время к животным-блогерам пользователи относятся с большим доверием: на их мордочках видят настоящую искренность и не ждут от них скандалов или «скелетов в шкафу». При этом важно отметить, что несмотря на популярность хвостатых блогеров, пользователи всё же склонны их «антропоморфизировать» – то есть искать у животных человеческие качества, эмоции и черты.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025