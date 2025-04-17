Пользователи соцсетей доверяют животным больше, чем людям

Контент с участием домашних животных начал набирать всю большую популярность.

В новом исследовании ученые решили проанализировать, как потребители воспринимают продвижение инфлуенсерами – человеческими и хвостатыми — тех или иных продуктов. Исследователи пришли к выводу, что пользователи социальных сетей стали меньше доверять людям-блогерам, в то время как контент с участием домашних животных начал набирать всю большую популярность.

Эти результаты можно объяснить так называемой усталостью от инфлюенсеров, которых потребители всё чаще видят в негативном свете и теряют к ним доверие, чувствуя, что им навязывают услуги и бренды, только ради выгоды.

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Блогеры часто чувствуют на себе волну зависти и критики за излишний фокус на материальных вещах. В тоже время к животным-блогерам пользователи относятся с большим доверием: на их мордочках видят настоящую искренность и не ждут от них скандалов или «скелетов в шкафу». При этом важно отметить, что несмотря на популярность хвостатых блогеров, пользователи всё же склонны их «антропоморфизировать» – то есть искать у животных человеческие качества, эмоции и черты.