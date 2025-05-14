Поп или рок? Характер человека можно определить по любимому жанру музыки

Исследователи выяснили, что музыкальные предпочтения людей формируются ещё в детстве, но к подростковому возрасту достигают своего пика.

Музыкальные психологи выяснили, какие факторы играют ключевую роль при формировании музыкального вкуса и какими схожими психологическими характеристиками обладают любители самых популярных жанров.

Эксперты Techinsider отметили, что начиная с самого раннего возраста дети подмечают, с какой интонацией разговаривают с ними взрослые и какие мелодии играют и напевают вокруг. В этот момент у малышей уже активируются центры мозга, отвечающие за восприятие музыкальных предпочтений. А к 11 годам у детей полностью формируется лимбическая система мозга, отвечающая за выработку эмоциональных реакций.

Именно в подростковый период люди начинают использовать музыку как инструмент самовыражения и удовлетворения своих эмоциональных потребностей. Исследования говорят о том, что жанровые предпочтения зачастую определяются жизненными обстоятельствами человека.

Фото: Marius Masalar / Unsplash

Реклама

Например, дети, растущие в благоприятной атмосфере, скорее предпочтут классическую музыку или джаз. А подростки, лишенные внимания родителей или испытывающие проблемы в общении со сверстниками — и даже травлю — могут выбирать более «агрессивные» жанры музыки (например, металл), которые будут помогать им избавляться от негативных эмоций.

При этом психологические исследования указали на взаимосвязь между самыми популярными жанрами музыки и чертами характера их любителей. Исследование, включающее в себя почти 36,000 участников, показало, что любители поп-музыки имеют более высокую самооценку, чем фанаты инди жанра. При этом те, кто любит «попсу», считаются довольно трудолюбивыми, но беспокойными слушателями. А вот любители инди-музыки прослыли более пассивными и тревожными интеллектуалами с богатым творческим воображением.

Среди тех, кто выбирает рок и хэви-метал, оказалось множество ранимых добряков и интровертов с низкой самооценкой. А вот любители рэпа и хип-хопа были признаны «душой компании» с хорошим ощущением самоценности. Высокую самооценку и уровень интеллекта также обнаружили среди фанатов джаза и блюза.

Исследователи рекомендуют слушателям экспериментировать с разными жанрами музыки, чтобы тренировать мозг и анализировать собственные ощущения от прослушивания разнообразных композиций.