Попугаи-монахи оказалась обладателями уникальных голосов

Тон каждой птицы позволяет идентифицировать ее.

У каждого попугая-монаха есть собственный уникальный тон голоса, позволяющий точно идентифицировать конкретную особь — к таким выводам пришла международная группа ученых из Института поведения животных Макса Планка (Германия) и Музея естественных наук Барселоны. Специалисты изучили вокальные особенности попугаев-монахов, которые обитают в Южной Америке и некоторых регионах Европы.

Сложный и гибкий голосовой репертуар — отличительная черта людей. При этом люди могут узнавать друг друга по одному звуку речи из-за так называемого голосового отпечатка: речевой тракт каждого человека придает его голосу индивидуальное звучание. Многие социальные животные также используют голос для узнавания — к примеру, уникальные позывные есть у птиц, летучих мышей и дельфинов. Этот позывной позволяет идентифицировать конкретную особь членам группы. Однако подобные звуки кодируют идентичность носителя лишь в одном типе сигналов. При этом до недавнего времени считалось, что у зверей и птиц нет собственных голосовых отпечатков.

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Специалист Института поведения животных Макса Планка Симеон Смил вместе с коллегами записал более пяти тысяч криков попугаев-монахов в парках Барселоны. После этого исследователи применили набор моделей для распознавания отдельных птиц по их голосам.

Анализ показал, что в тональности голосов попугаев есть индивидуальные особенности. Затем ученые применили инструмент на основе искусственного интеллекта (ИИ), который используется для идентификации людей по тембру речи. После обучения ИИ научился различать попугаев так же хорошо, как людей.

«Открытие повышает вероятность того, что у других видов животных с "гибкой" речью — например, дельфинов или летучих мышей — тоже могут существовать индивидуальные голосовые отпечатки», — заключил Симеон Смил.

Ранее исследовательница Анна-Лора Мегро вместе с коллегами из Швейцарской высшей технической школы Цюриха пришла к выводу, что свиньи и лошади распознают эмоции человека по голосу.