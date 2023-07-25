После погружения у аквалангиста развился редкий синдром: его плазма утекала из сосудов

Это чрезвычайно редкий медицинский случай.

В чрезвычайно редком медицинском случае у аквалангиста, погрузившегося глубоко в подводную пещеру, развился смертельный синдром проницаемости капилляров, при котором плазма начала вытекать из его кровеносных сосудов в соседние полости тела и мышцы.

Синдром оказался внезапным осложнением относительно распространенной декомпрессионной болезни, при которой в крови образуются пузырьки воздуха, когда люди переходят от высокого давления на глубине к низкому давлению на поверхности. Болезнь может быть фатальной в редких случаях, но обычно люди хорошо реагируют на лечение, которое включает помещение в гипербарическую кислородную камеру.

Учёные описали случай в журнале BMJ Case Reports и отметили, что у дайвера развился синдром системной капиллярной утечки (SCLS). Мужчина в возрасте 40 лет поступил в отделение неотложной помощи с «усугубляющейся одышкой» после погружения в глубокую пещеру на глубину около 30 метров. Он пробыл там примерно 40 минут. С пациентом все в порядке – он выжил благодаря оперативному лечению.

Доктор Али Атайя, профессор медицины Университета Флориды и эксперт по синдрому капиллярной утечки, помог вылечить мужчину и смог распознать у него несколько симптомов SCLS.

Синдром системной капиллярной утечки – это редкое заболевание, характеризующееся повторяющимися всплесками массивной утечки плазмы из кровеносных сосудов. Это приводит к резкому падению артериального давления, которое, если его не лечить, может способствовать отказу органов и даже смерти. Отличительная особенность синдрома капиллярной утечки состоит в отсутствии каких-либо очевидных факторов, которые могли бы вызвать массивную потерю плазмы крови.

Доктора отмечают, что этот случай может повысить общую осведомленность о потенциальных осложнениях, связанных с глубокими погружениями.

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«Если бы подобный пациент пришел в отделение неотложной помощи, я подумал бы в первую очередь о декомпрессионной болезни, но, поскольку осложнение было настолько необычным, я бы мог ошибиться и подумать, что происходит что-то еще – например, сепсис или аллергия», – Джеффри Купер.

Атайя подчеркнул необходимость того, чтобы врачи знали об этом потенциальном осложнении после погружений на большую глубину.

«Из этого случая мы узнали, что, когда кто-то испытывает подозрительные симптомы по неясной причине, мы всегда должны рассматривать SCLS как часть диагноза», – сказал он.

Но дайверам не стоит паниковать. Атайя добавил, что каждый год миллионы людей безопасно ныряют, не заболевая этим синдромом.