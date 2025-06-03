После скольки часов сон становится опасен для здоровья?

Сон – это прекрасно. И жизненно необходимо – ведь во сне восстанавливаются основные функции организма. Значит ли это, что для счастливой жизни важно спать как можно дольше?

А вот и нет. Многочасовой сон может быть даже опасен для здоровья.

Судя по результатам многолетних исследований участников конвенции «Фрамингемское исследование сердца» (Framingham Heart Study), затяжной сон может привести к нарушениям работы мозга. Эти проблемы могут коснуться людей, которые привыкли спать больше рекомендуемой нормы: то есть больше 10 часов в сутки.

Согласно действующим рекомендациями врачей и сомнологов по всему миру, взрослым рекомендуется спать от 7 до 9 часов в день. Менее 7-8 часов сна ослабляют иммунитет, повышают риски тяжёлых инфекционных и сердечных заболеваний, приводят к ухудшению памяти и другим серьезным проблемам со здоровьем (хотя недавно мы рассказывали о людях-мутантах, которым хватает для счастья и 4 часов ночного отдыха).

Но, оказывается, «пересып» не менее опасен. Это также подтвердили выводы Центра медицинских наук Техасского университета. Их исследование показало, что затяжной сон приводит к ухудшению когнитивных способностей людей, плохой памяти и даже проблемам с выполнением определенных задач и функций. Более того, у людей, которые долго спят, может даже развиться депрессия.

Реклама

Поэтому эксперты рекомендуют не пренебрегать режимом сна в ту или другую сторону, а также отбросить привычку отсыпаться на выходных «до упора».