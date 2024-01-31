«Потенциально опасный» астероид сблизится с Землей уже через пару дней

О предстоящем 2 февраля событии предупредил Астрономический музей Тайбэя.

Астрономический музей Тайбэя (Тайвань) предупредил о том, что потенциально опасный астероид диаметром почти в полкилометра 2 февраля максимально сблизится с Землей во время полета. По мнению специалистов, астероид под названием 2008 OS7 делают потенциально опасным как его размер, так и траектория полета.

Ожидается, что этот астероид пролетит мимо Земли в 17:40 мск на расстоянии около 2,85 миллиона километров. Его скорость составит 18,2 километра в секунду, а диаметр в этот момент — до 480 метров. Впрочем, как отметили в Астрономическом музее Тайбэя, астероид пролетит мимо земной атмосферы, поэтому от него нет реальной угрозы для населения Земли.

По своим размерам астероид 2008 OS7 сопоставим с Апофисом, который специалисты обнаружили еще в 2004 году. Это небесное тело диаметром 340 метров должно пролететь мимо Земли в апреле 2029 года, но на куда меньшем расстоянии — всего в 32 тысячи километров. При этом последствия от гипотетического падения Апофиса на Землю, по мнению ученых, могут быть сопоставимы с концом света.

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Ранее в Координационном бюро планетарной обороны NASA рассказали о том, что астероид 2023 DW диаметром около 50 метров может подобраться к Земле на опасно близкое расстояние примерно через 20 лет. При этом вероятность столкновения специалисты оценили, как 1 к 625.