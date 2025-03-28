Правда ли, что деньги делают людей счастливее?

Несмотря на расхожую истину «счастье за деньги не купишь», международные исследования показывают, что это не совсем так.

Кажется, счастье действительно можно купить за деньги.

В новом исследование, опубликованном в International Journal of Happiness and Development, группа ученых из Китая и Америки проанализировала корреляцию между уровнем дохода американских семей, начиная с 1968 года, и их удовлетворенностью жизнью. Ученые заключили, что связь между этими двумя показателями самая прямая – чем больше человек зарабатывает, тем счастливее он себя чувствует. Важно отметить, что в исследовании учитывались и другие изменения в жизни участников — их семейное положение и личностные черты.

Более того, исследователи заключили, что с повышением уровня дохода, удовлетворенностью жизнью респондентов тоже увеличилась. Особенно это стало заметно в последние годы. Такой вывод противоречит знаменитому Парадоксу Истерлина, который предполагает, что по мере роста дохода, люди не становятся более счастливым.

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Предыдущие исследования в сфере экономики уже приходили к схожим выводам: правда некоторые, опять же, сомневались, что удовлетворенность жизнью продолжала расти по мере роста заработка. Одна из работ с участием лаурята Нобелевской премии Ангус Дитона даже установила оределеннй финаносвый «порог» счастья: якобы как только люди достигают дохода в 75,000 долларов в год (около 6 миллионов рублей), дальше им становится уже в принципе все равно, и финансовое благополучие больше на их уровень счастья не влияет. Позже исследователи опровергли и эту истину: чем больше, тем лучше.

Конечно, это лишь статистика и всегда есть исключения из правил. Многие люди могут заметить, что даже при небольшом достатке они своей жизнью вполне удовлетворены и даже чувствуют себя счастливыми. Тем не менее, респонденты, которые в последние годы отметили падение уровня своего дохода в связи с глобализацией или технологическим прогрессом, стали чувствовать себя более подавлено. А это уже говорит о том, что для тех, кто и так не мог похвастаться высокими зарплатами, падение дохода воспринимается более остро и плохо влияет на ментальное состояние человека.