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Правда ли, что люди разумные истребили неандертальцев?

Фото: Natural History Museum/ Paul Hudson/ Flickr

Человек неандертальский бродил по Средней Азии и Европе полмиллиона лет назад, а около 40,000 лет назад окончательно исчез с лица нашей планеты. Существует множество гипотез, почему это случилось — некоторые исследователи напрямую винят в этом роковом событии наших разумных предков.

О том, что современные люди и неандертальцы сосуществовали или, по крайней мере, пересекались в Европе на протяжении 2600 лет (или даже гораздо дольше) известно благодаря множеству археологических находок, в том числе в России. Исследования последних десятилетий показали, что неандертальцы были довольно продвинутым видом людей – изготавливали сложные инструменты и украшали тела, обладали коммуникативными способностями и хоронили своих младенцев. Они активно пользовались огнём и выживали в течение сотен тысяч лет в холодной Сибири и промозглой Северной Европе. 

Неандертальцы почти вымерли в Евразии ещё 135,000 и 100,000 лет назад, но чудом восстановились и смогли пережить даже сильные и резкие похолодания в этом регионе. Однако с прибытием на Европейский континент человека разумного – около 40,000 лет назад – разрозненные группы неандертальцев окончательно прекратили своё существование.

Но значит ли это, что мы несём ответственность за вымирание этих низкорослых, но очень активных и даже творческих людей?

Биологи и антропологи поделились своими мыслями по этому вопросу и заключили, что история эволюции и гибели неандертальцев настолько сложна, что делать однозначные выводы о роли современных людей в их исчезновении невозможно. 

Во-первых, нет никаких доказательств, что современные люди физически уничтожали неандертальцев – подобных мест, где были заметны какие-либо следы резни, найдено не было. Хотя некоторые обнаруженные скелеты неандертальцев носили следы насилия (например, 36,000-летние останки взрослого мужчины из французского Сен-Сезера, у которого верхняя часть черепа была проломлена острым предметом) — но кто именно нанес подобные удары, на сегодняшний день выяснить не получилось.

Во-вторых, существующая теория того, что человек разумный просто «поглотил» неандертальцев как группу (теория палеоантрополога Фреда Смита), тоже не находит серьёзных подтверждений. Конечно, у человека разумного и неандертальцев есть общие гены, а значит, они могли скрещиваться, но чтобы делать такие смелые заявления о полной ассимиляции одной группы другой, нужно сначала найти доказательства их сосуществования вместе – например, общие жилища. 

«Пока не найдут останки неандертальца и современного человека в объятиях друг друга, эта теория всегда будет открыта для интерпретации», – сказала Шара Бейли, биологический антрополог из Нью-Йоркского университета.

А вот то, что неандертальцев могла ослабить малочисленность их групп и разрозненность, кажется вполне логичным. На закате своей истории неандертальцы жили небольшими коммунами по 20 взрослых особей максимум – и отсутствие генетического разнообразия вследствие инбридинга создало серьезную почву для вымирания группы, считают ученые. Подобная близость создает так называемое «мутационное бремя», вызывая слабость и болезни среди потомства.

Получается, что численность неандертальцев начала сокращаться уже в то время, когда человек разумный начал активно осваивать европейский континент. Далее современные люди с их более быстрым мозгом (наши нейроны связаны между собой лучше, чем у неандертальцев) могли просто не оставить этой группе шансов в борьбе за ресурсы. В то же время конкуренция неандертальцев с друг другом тоже усилилась — их группы становились всё меньше и отступали с большей части территории Евразии на юг Пиренейского полуострова, где ужиться вместе становилось всё труднее. 

Поэтому исчезновение неандертальцев как группы имеет под собой множество факторов – и появление человека разумного в Европе не является единственной причиной их вымирания – или всё-таки ассимиляции? 

«Некоторые популяции неандертальцев вымерли, некоторые были истреблены, некоторые взаимодействовали с людьми, а некоторые только обменивались идеями», – поясняет Санг-Хи Ли, биологический антрополог из Калифорнийского университета в Риверсайд

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