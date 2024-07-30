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Будущим колонизаторам Марса придется редактировать гены

Фото: Unsplash

В дебатах о том, кто должен покорять просторы Красной планеты (человек или робот), пока побеждает модифицированный человек.

Редактирование человеческого генома поможет людям успешно освоить космические поселения на Марсе в будущем, считает Сэм Макки, доцент и кандидат философских наук из городского университета Манчестера (Великобритания).

В статье, опубликованной в The Conversation, учёный предлагает тщательнее присмотреться к возможности редактирования человеческого генома, чтобы сделать человека более приспособленным к суровым условиям космоса и длительным путешествиям. Например, чтобы космонавты сумели выдерживать высокие дозы излучения в космосе, им теоретически можно ввести гены растений и бактерий, которые успешно умеют очищать последствия радиационных выбросов. 

Или, как вариант, можно «добавить» людям гены микроскопических животных тихоходок – беспозвоночных, которые успешно переносят экстремальные температуры и космический вакуум. Ранее исследования даже показали, что введение генов этих существ в человеческие клетки в лабораторных условиях сделало их более устойчивыми к рентгеновскому излучению.

Пока тема генной инженерии остаётся спорной и вызывающей много опасений, но некоторые из учёных верят, что редактирование генома человека — наш полноценный шанс на успешное покорение космоса. 

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