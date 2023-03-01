Медитации помогают мозгу работать лучше

Это способно помочь при аутизме и болезни Альцгеймера.

Миллионы людей во всем мире прибегают к медитации: кто-то практикует ее в качестве духовной практики, тогда как другие рассматривают ее как оздоровительную процедуру. Большинство людей уверенно говорит, что это помогает успокоить ум, переориентировать их мысли и верно расставить приоритеты. Однажды ученые решили проверить этот эффект.

Новое исследование проведено специалистами Бингемтонского университета. В эксперименте, длившемся 8 недель, участвовало 10 студентов-добровольцев. Идея исследования возникла случайно в ходе беседы между двумя сотрудниками университета: доцентом Вэйин Дай (Weiying Dai) и доктором философии Джорджем Вайншенком (George Weinschenk).

Жена Вайншенка работала администратором в монастыре – североамериканской резиденции Далай-ламы, и там он научился медитировать.

«Я очень близко подружился с несколькими монахами. Мы проводили время вместе, я получал наставления, ходил на занятия, много читал и получил трехлетний сертификат по исследованиям буддизма».

Дай – специалист по картированию мозга и биомедицинской обработке изображений. Во время получения докторской степени в Университете Питтсбурга она отслеживала пациентов с болезнью Альцгеймера с помощью магнитно-резонансной томографии.

«Меня интересуют исследования мозга, чтобы увидеть, как он функционирует, и как те или иные болезни на него влияют. У меня нет медицинской подготовки как врача, но я черпаю эти знания, читая литературу и разговаривая с экспертами».

В разговоре с Вайншенком она усомнилась в каком-либо ощутимом эффекте от медитации, особенно за короткое время, но предположила, что истину можно установить с помощью приборов. Грант под соответствующее исследование был получен на осенний семестр 2017 года.

На базе Корнельского университета было проведено МРТ-сканирование мозга всех участников эксперимента. Со своей стороны Вайншенк научил студентов медитировать, посоветовал им практиковать это пять раз в неделю по 10 или 15 минут и попросил их вести дневник своей практики. Программа также включала занятия, посвященные культурному аспекту медитации и ее применению для оздоровления.

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Фото: Binghamton University

Уже по первым результатам анализа всех полученных данных выяснилось, что медитация позволяет быстрее переключаться между двумя общими состояниями сознания. Одно из них называется сеть пассивного режима работы мозга: она активизируется, когда человек не занят выполнением конкретной задачи, а отдыхает, «витает в облаках» или погружен в себя. Вторая – это так называемая дорсальная сеть внимания, отвечающая за взаимодействие с окружающим миром.

По данным других исследований, люди почти половину времени бодрствования проводят в мысленных «путешествиях», не думая о текущих задачах. Для возвращения в реальность требуется перенастроить мозг. У каждого человека эта скорость индивидуальна, но улучшить показатели можно с помощью медитации.

«У тибетцев есть термин, обозначающий легкость переключения между состояниями. Они называют это "податливостью": способностью, которая позволяет адаптировать и формировать свой ум. А концентрацию они считают одним из основополагающих принципов саморазвития», – Вайншенк.

Дай и Вайншенк продолжают обработку собранного материала. Исследование имеет огромные практические перспективы: поскольку болезнь Альцгеймера и аутизм могут быть вызваны проблемами с дорсальной сетью внимания, Дай хочет найти пути использования медитации для облегчения этих состояний.