Приют для неандертальцев и сапиенсов: в Таджикистане нашли убежище древних людей, которому 150 000 лет

Уникальное место в долине реки Зеравшан могло служить укрытием сразу для нескольких представителей рода людей.

Важный археологический памятник возрастом 150 000 лет был обнаружен в Таджикистане на участке знаменитого миграционного пути древних людей.

Известно, что Центральная Азия являлась точкой притяжения разных представителей человеческого рода, которые в период каменного века мигрировали вдоль Внутреннего азиатского горного коридора (этот древнейший маршрут традиционного обозначают границами от Алтайских гор до северного Пакистана). Археологи не раз находили в этом регионе останки неандертальцев и свидетельства пребывания денисовцев, а также Homo Sapiens, но область осталась изучена довольно слабо.

Исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме и Национальной академии наук Таджикистана решили обратиться к Центральной Азии и изучить стоянки каменного века вдоль реки Зеравшан в поисках следов пребывания неандертальцев, денисовцев и современных людей. Так они раскопали сразу две остановки древних людей: их многослойность и показала, что её могли занимать разные представители этого рода. Открытия были описаны в журнале Antiquity.

Одна из стоянок, скальное убежище Сойи Хавзак (Soii Havzak), раскрыла перед исследователями массу артефактов: разнообразные инструменты, такие как обработанные кремни, каменные отщепы и лезвия; кости животных; обожженные огнива и древесный уголь. По подсчётам исследователей, эти находки можно датировать периодом от 20 000 до 150 000 лет назад – то есть скальное убежище могло использоваться разными поколениями людей времён палеолита в течение 130 000 лет.

«Наше исследование направлено на то, чтобы раскрыть, кто были люди, населявшие эти части Центральной Азии, и понять характер их взаимодействия», – сказал ведущий автор исследования Йосси Зайднер, из Института археологии Еврейского университета в Иерусалиме.

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«Это открытие является значительным шагом к пониманию древней истории человечества в Центральной Азии».

Вид на юг из ущелья Сойи Хавзак на долину реки Зеравшан Фото: Zaidner et al., 2024

Зайднер отметил, что исследования в регионе продолжатся: современникам важно понимать, как различные группы людей взаимодействовали в Центральной Азии. Речная долина служила зоной миграции для ранних Homo sapiens из Африки в Азию, а также являлась основным маршрутом на Шелковом пути.