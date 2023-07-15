Призывали мертвых и приносили жертвы: найдена пещера древних некромантов

Они, вероятно, проводили там обряды и приносили человеческие жертвы.

В Иудейских горах (восток Израиля) обнаружили древнюю пещеру, в которой некроманты могли проводить обряды и даже приносить человеческие жертвы своим богам — такое открытие сделали археологи из Кембриджского университета (Великобритания). Раскопки в пещере Те'омим начались еще в 2010 году и заняли шесть лет. За это время специалисты составили точный план пещеры и нашли целый ряд предметов II-IV веков нашей эры.

Среди них — коллекция римских масляных ламп, оружия, фрагментов керамики, а также множество человеческих черепов. Теперь ученые пришли к выводу, что находки указывают на прежнее существование в этих местах некромантского культа. Сама некромантия уходит корнями в греческую культуру: со временем ее переняли и римляне, которые, возможно, и проводили обряды в пещере Те'омим.

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Некромантия — это вид магии, предполагающий общение с душами умерших. В основе этой практики лежит убеждение, что мертвые обладают особым могуществом и могут покровительствовать живым.

Ранее сообщалось, что международная группа археологов в городе Митла (Мексика) нашла под христианской церковью руины индейского храма, который существовал еще до прихода в регион испанских колонизаторов. При этом в храме находились «врата» в загробный мир.