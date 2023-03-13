Прослушивание музыки пробуждает воспоминания. Почему так?

Ученые объяснили, как это работает.

Представьте: вы идете по оживленной улице на работу и проходите мимо уличного музыканта. Он исполняет песню, которую вы не слышали много лет. Теперь вместо того, чтобы смотреть по сторонам и анализировать происходящее вокруг, вы совершаете путешествие во времени: заново переживаете первый раз, когда услышали эту песню. Вспоминаете, где вы были, с кем вы были и что чувствовали в тот момент.

Этот свойство нашего мозга известно как автобиографическая память: музыка возвращает воспоминания о событиях, людях и местах из нашего прошлого. И оно присуще практически каждому из нас, причем часто имеет форму непроизвольного воспоминания – нам не приходится стараться вспомнить что-то конкретное, воспоминания сами всплывают в мыслях.

Только недавно исследователи углубились в вопрос, почему музыка стала таким хорошим сигналом для пробуждения воспоминаний. Во-первых, музыка, как правило, сопровождает многие важные жизненные события: выпускные, выпускные, свадьбы и похороны, поэтому она может сыграть важную роль в воссоединении нас с этими самоопределяющими моментами.

Также музыка неизбежно влияет на наш разум, тело и эмоции. Когда мы фиксируем свое внимание на мелодии, это увеличивает вероятность того, что она будет закодирована в памяти вместе с деталями происходящего. И тогда она сможет служить эффективной подсказкой для воспоминания об этом событии годы спустя.

Фото: Nicola Einarson / flickr.com

В недавнем исследовании группы ученых под руководством Келли Якубовски из Даремского университета, было обнаружено, что эмоциональная природа музыкального произведения является важным фактором в том, как оно служит сигналом памяти.

«Мы сравнили музыку с другими сигналами эмоциональной памяти, которые были оценены большой группой участников как передающие то же эмоциональное выражение, что и музыкальные отрывки, которые мы использовали. В том числе мы сравнивали музыку с эмоциональными звуками, такими как шумы природы, и "эмоциональными словами", такими как "деньги" и "торнадо"», – Келли Якубовски.

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По сравнению с этими эмоционально согласованными репликами музыка вызывала не больше воспоминаний, чем слова. Но ученые обнаружили, что музыка вызывала более положительные воспоминания, чем другие эмоциональные звуки и слова. Особенно это касалось отрицательных эмоциональных стимулов. В частности, печальная и агрессивная музыка вызывала больше положительных воспоминаний, чем грустные и негативные звуки или слова.

Ученые пришли к выводу, музыка обладает повышенной способностью воссоединять нас с эмоционально положительными моментами из нашего прошлого. Это говорит о том, что использование музыки в терапевтических целях может быть особенно плодотворным.

В другом недавнем исследовании удалось обнаружить, что знакомые песни вызывают у людей больше воспоминаний и делают это более спонтанно. Получается, что любимая песня может быть более эффективным триггером воспоминаний, чем наш любимый фильм или книга: все потому, что мы чаще переслушиваем понравившиеся песни, чем пересматриваем киноленты и перечитываем романы.

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Сами ситуации, при которых мы услышали музыку, тоже играют значительную роль. Предыдущие исследования показывают, что непроизвольные воспоминания с большей вероятностью возвращаются во время обыденной деятельности, когда наш разум может свободно блуждать по мыслям о нашем прошлом. Эти занятия, как правило, не требуют нашего внимания и включают в себя такие вещи, как поездки на работу, путешествия, работа по дому и отдых.

Эти виды деятельности почти идеально совпадают с теми, которые записали в другом исследовании: в нем ученые попросили участников вести дневник и отмечать, что они делали в тот момент, когда музыка вызвала у них воспоминания. Исследователи обнаружили, что к непроизвольным воспоминаниям приводят в первую очередь повседневные занятия, которые часто идут рука об руку с прослушиванием музыки – путешествия, работа по дому или пробежка.

А вот просмотр телевизора требует сосредоточенности на происходящем – так что в этот момент наш разум менее расположен блуждать по разным сюжетам из прошлого.

Музыка также присутствует во многих жизненных событиях, которые являются для нас особенными, эмоциональными или самоопределяющими, и эти типы воспоминаний, как правило, легче всплывают в голове. Музыка, воспоминания и эмоции тесно связаны – и кажется, что некоторые песни могут действовать как прямая связь с самим собой из прошлого, заключают ученые.