Психиатры связали рост числа суицидов с полнолунием

На самоубийц может влиять увеличение света от спутника.

Недавно мы рассказывали о том, что по непонятным причинам акулы становятся особенно агрессивными в полнолуние, а теперь обнаружили ещё более странный факт. Психиатры Медицинской школы Университета Индианы (США) связали рост числа самоубийств с полнолунием. В основу исследования легла бытовая гипотеза о том, что колебания лунного цикла соотносятся с разными психическими расстройствами. Чтобы проверить ее, исследователи проанализировали данные о суицидах в 2012-2016 годах.

Как выяснилось, смертность от самоубийств возрастала в течение недели после полнолуния, что особенно ярко проявлялось у людей старше 55 лет.При этом чаще всего суициды совершались в период от 15:00 до 16:00 и в сентябре.

По мнению ученых, такая ситуация может быть связана с увеличением света от спутника — дело в том, что свет (в том числе лунный) играет важную роль в циркадных ритмах людей. А некоторые из них могут быть более подвержены его влиянию.

Цикл сна и бодрствования — одна из важнейших особенностей человеческой биологии — помог приспособиться к жизни на вращающейся планете с ее бесконечной сменой дня и ночи. Не случайно Нобелевская премия в области медицины за 2017 год была присуждена трем ученым, которые в 1980–1990-х годах выявили в наших клетках «молекулярные часы», отвечающие за синхронизацию человеческого организма с солнцем. Когда этот суточный ритм ломается, у нас возникают серьезные проблемы — диабет, неполадки в сердечно-сосудистой системе и раннее старческое слабоумие.

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Ранее та же команда исследователей создала специальную тест-систему, выявляющую биомаркеры в крови, которые повышаются при тревоге, депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве и боли. Специалисты решили рассмотреть, какие именно показатели повышаются в образцах крови во время полнолуния — рост показали именно биомаркеры суицида. Те же гены отвечают за регулировку внутренних часов организма. Причем самому высокому риску оказались подвержены люди с алкогольными расстройствами или депрессией.

Ранее британские ученые, проанализировав 358 тысяч историй пациентов, пришли к выводу, что частый дневной сон связали с риском инсульта.