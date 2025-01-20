Птицы защищают свои гнезда с помощью змеиной кожи

Некоторые пернатые отпугивают хищников от своих жилищ чешуей рептилий.

Ученые из Корнеллского университета США) выяснили, что некоторые птицы, живущие в дуплах, защищают свои гнезда от хищников с помощью змеиной кожи. Например, хохлатая мухоловка использует сброшенную чешую рептилий, чтобы отпугивать врагов, поскольку змеи опасны для многих животных. Доктор Ваня Роуэр, руководитель исследования, объяснил, что хищники избегают таких гнезд, полагая, что поблизости может находиться змея.

Для подтверждения гипотезы ученые собрали данные о гнездах из различных источников и провели эксперимент в природном заповеднике Monkey Run, установив около 60 искусственных гнезд-дуплянок. Некоторые из них были дополнены змеиной кожей. Результаты показали, что гнезда с такой защитой реже подвергались нападениям хищников — и яйца в них имели больше шансов уцелеть.

Это исследование демонстрирует уникальную стратегию поведения птиц и подтверждает сложность взаимодействий видов в природе.

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Ранее сообщалось, что птицы массово используют для гнезд пластик и другие искусственные материалы.