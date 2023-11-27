Путешествие во времени: гуляем по Древнему Риму в новой 3D-реконструкции

Новая интерактивная 3D-реконструкция позволяет зрителям перенестись в виртуальное прошлое и исследовать столицу Римской империи, какой она была во времена своего расцвета.

Хотите полетать над Древним Римом и взглянуть на знаменитые памятники той эпохи – Колизей, Пантеон, термы Каракаллы и Римский форум – какими они были примерно в 320 году нашей эры? Образовательная технологическая компания Flyover Zone предоставила нам такую возможность – в своем новом проекте под названием Rome Reborn 4.0.

Виртуальная «экскурсия» изображает Рим в то время, когда он был одним из самых густонаселенных городов мира с населением в миллион человек. В городе располагалось примерно семь тысяч зданий на площади около 13,7 миллиона квадратных километров.

Проект разработал цифровой археолог Бернард Фришер из Школы информатики, вычислительной техники и инженерии Ладди Университета Индианы в Блумингтоне. Фишер отметил, что этот проект является кульминацией более чем 27-летней международной работы с использованием цифровых инструментов для исследования истории культуры и воплощения ее в жизнь.

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Как и в более ранних версиях, Rome Reborn 4.0 представляет город таким, каким он мог бы выглядеть на пике своего развития в 320 году нашей эры, незадолго до того, как столица была перенесена в Константинополь.

Реконструкция Древнего Рима точна с научной точки зрения настолько, насколько позволяют сохранившиеся фрагментарные исторические свидетельства о жизни города. По мере появления новых открытий и новых интерпретаций команда Flyover Zone постоянно модифицирует Rome Reborn, чтобы обеспечить надежную и полную визуализацию города.

Недавние археологические открытия позволили команде Flyover обогатить городскую базу данных новыми и обновленными воссозданными важнейшими памятниками города, которые отсутствовали в более ранних версиях. Примеры включают термы Каракаллы, храмы на Капитолийском холме и сооружения в театральном районе, такие как стадион Домициана (современная площадь Навона), а также театры Бальба, Марцелла и Помпея Великого.