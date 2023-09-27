Рабочие копали газопровод и наткнулись на древнее кладбище с детскими мумиями

Ученые попытаются выяснить причину смерти этих детей.

Во время археологических раскопок в районе Карабайльо в Перу ученые нашли доиспанское кладбище возрастом около 1000 лет, в могилах лежат останки младенцев и детей. Шесть тел, двух новорожденных и четырех несовершеннолетних, теперь подвергнут научной экспертизе.

Расположенное на окраине Лимы, столицы Перу, это место стало объектом археологического интереса после находок, которые сделали рабочие, которые прокладывали газопровод.

Помимо древних костей археологи обнаружили керамику, сосуды.

Эксперт предполагает, что останки, вероятно, датируются периодом между 1100 и 1450 годами нашей эры, то есть их возраст составляет примерно 800-1000 лет. Песчаная и сухая природа местности способствовала сохранению останков. Сохранились даже мягкие ткани захороненных детей, что отличает это открытие от многих других.

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Археолог Мерседес Вара отметила, что останки были обернуты такими материалами, как хлопок, листья паке и украшенные хлопчатобумажные ткани, а тела были расположены в позе эмбрионов и цветков лотоса.

Артефакты, найденные рядом с телами, позволяют заглянуть в жизнь и ритуалы родственников умерших, пролить свет на похоронную практику того времени. Реликвии служат свидетельством исторической преемственности региона, особенно в долинах Римак, Чильон и Лурин, и открывают возможности для дальнейших открытий в истории Перу.

После начального этапа археологических сборов раскопанные тела подвергнутся обширному научному анализу. Это позволит лучше понять взаимосвязь между захороненными детьми и причинами их смерти.