Рабы на плантациях: где они впервые появились?

Корни рабовладельческих плантаций уходят в XVI век.

Согласно новому исследованию поместья XVI века, рабство на плантациях могло возникнуть на крошечном западноафриканском острове Сан-Томе, входящем в архипелаг Сан-Томе и Принсипи, который расположен в Гвинейском заливе у экватора.

Сан-Томе располагается в 240 километрах к западу от Габона. Этот остров был колонизирован португальцами в конце XV века. Обнаружив необитаемый остров с обильным лесом, пресной водой и возможностью выращивания сахарного тростника, португальская монархия попыталась вдохновить людей переезжать туда, но бешеной популярности это «заманчивое предложение» не вызвало: люди боялись высокой заболеваемости малярией.

Но рабочая сила для простаивающих плодородных земель и торговли сахаром все еще требовалась. Поэтому к 1495 году португальские правители подсуетились и вынудили переселиться на остров каторжников, детей евреев и порабощенных африканцев.

В то время как другие португальские сахарные заводы полагались на рабов исключительно для ручного труда, в системе сахарных плантаций Сан-Томе порабощенные люди – в основном из Бенина, Республики Конго, Анголы и Демократической Республики Конго – выполняли почти всю тяжелую работу: от сбора и обработки сахарного тростника до столярных и каменных работ, необходимых для строительства и эксплуатации мельниц.

Развалины сахарного завода на острове Сан-Томе Фото: Dores Cruz

«Это сделало Сан-Томе первой плантационной экономикой в тропиках, основанной на монокультуре сахара и рабском труде. Эту модель позаимствовали в Новом Свете, где она развивалась и расширялась», – пишут исследователи.

Плантации острова были настолько успешными, что в 1530-х годах Сан-Томе превзошел Мадейру – атлантический архипелаг, который португальцы использовали для своих прибыльных сахарных операций – в снабжении сахаром европейских рынков.

В новом исследовании команда археологов изучила Прайя Мелао, недавно обнаруженное поместье на северо-восточном побережье острова. Это первый из сахарных заводов Сан-Томе, проанализированный современными археологическими методами.

Сахарный завод в Прайя Мелао представляет собой большое каменное здание, которое реконструировалось и расширялось в течение 400 лет. Это двухэтажное строение с обвалившейся глиняной крышей, распространенной в португальских постройках XVI века. На верхнем этаже располагались жилые помещения, а на нижнем этаже располагалась сахарная варочная. Археологи также обнаружили многочисленные фрагменты керамических форм для сахара, подобных тем, что использовались на Мадейре.

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«Производство сахара было очень сложным процессом. Сначала тростниковый сироп кипятили в больших медных котлах до образования кристаллов. Затем сахар помещали в конусообразные керамические формы, что позволяло патоке вытекать, а кристаллам сахара – высыхать и затвердевать. Получившийся сахарный рожок назвали pão de açúcar – по-португальски "сахарная голова"», – Дорес Круз, ведущий автор исследования.

Реконструкция здания в Praia Melão, используемого для производства сахара Фото: Dores Cruz

Сан-Томе изо всех сил пытался удовлетворить спрос на сахар, несмотря на высокую влажность, быстрорастущие леса и восстания рабов. Но в начале XVII века португальцам пришлось перенести многие из своих предприятий в Бразилию, взяв с собой операционную модель плантаций. К XIX веку производство на Сан-Томе пришло в упадок.

«С точки зрения археологии, Сан-Томе – это неизведанная территория. Исследование мест в Сан-Томе может стать самым важным новым событием за последние годы в исследованиях связи сахара и рабов», – говорит археолог из Университета Сан-Хосе Марко Меникетти.