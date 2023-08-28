Радиоактивные черепахи: их панцири хранят следы ядерных испытаний

Оказывается, панцири черепах хранят информацию об уровне радиации наряду с ногтевыми пластинами.

Панцири черепах наравне с ногтевыми пластинами людей способны хранить информацию об уровне радиации — к таким выводам пришли американские физики. По данным специалистов, изучая панцири черепах со следами радиоактивности, можно выяснить примерные даты ядерных испытаний и различных радиоактивных загрязнений в тех местах, где жили рептилии. Причина — в том, что черепаший панцирь состоит из кератиновых слоев, нарастающих один за другим.

В этих слоях сохраняются те примеси, которые содержались в атмосфере в момент их формирования. При этом исследование показало, что в кератин могут проникать и радиоактивные изотопы.

Специалисты выяснили, что датировка слоев четырех панцирей, содержащих следы радиоактивных изотопов, совпала со временем ядерных испытаний и радиоактивных загрязнений тех мест, где они были найдены. Ученые подчеркнули, что это правило также применимо к рогам, перьям и другим частям тела с плотными структурами у животных.

«Такой подход позволит более детально реконструировать историю радиоактивного загрязнения различных экосистем, в том числе с использованием музейных экземпляров», — отметили ученые.

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Ранее сообщалось об открытии морского эколога Кайла Ван Хаутэна. В попытке сохранить редкий вид морской черепахи биссы он собирал данные о популяции рептилии и особенностях ее размножения. Хаутэн догадался, что продукты радиоактивного распада (следы ядерных испытаний в Тихом океане, проводившихся 50 лет назад) и поглотившие их кораллы могут помочь в исследовании.

Рифовые кораллы каждый год образуют новый слой карбоната, и эти слойки, подобно древесным кольцам, являются своего рода календарем событий. Сравнивая уровень радиоактивного углерода в коралловых слойках и в пластинах черепашьего панциря, Ван Хаутэн определил, что гавайские биссы начинают размножаться в среднем в возрасте 28,6 года, в то время как их собратья в Карибском море — в 14. Также Кайл пришел к выводу, что из-за недостатка другой пищи с недавних пор местные черепахи стали растительноядными, и считает это дурным знаком.

«По морским черепахам можно судить о здоровье всей экосистемы океана», — заключил эколог.