Рак все чаще затрагивает молодых людей по всему миру

Ученые пока не могут найти причину этого явления.

Очевидный рост заболеваемости раком среди молодых людей, обнаруженный в недавнем исследовании, ставит перед эпидемиологами тревожную загадку, которую очень важно разгадать.

В прошлом году обзор глобальных данных о раке за три десятилетия показал, что у взрослых в возрасте до 50 лет рак развивается все чаще – начиная с 1990-х годов.

Бенджамин Кох, врач-ученый из Национального университета Сингапура, и его коллеги пытались понять причину этого явления. Они сосредоточились на заболеваемости раком в США, но их результаты перекликаются с тенденцией заболеваемости раком во всем мире.

В целом, именно возраст человека все еще остается самым большим фактором риска развития рака – заболевания, связанного с накоплением генетических мутаций. Но в настоящее время наблюдается очевидная тенденция роста заболеваемости раком среди молодых людей, и эксперты в области здравоохранения не знают точно, почему это происходит.

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Во многих странах, особенно в США, рост заболеваемости раком у молодых людей может быть вызван целым рядом факторов: изменением диеты, образа жизни, режима сна, ожирением, постоянным использованием антибиотиков и загрязнением воздуха.

Кох и его коллеги определили в общей сложности 562 145 молодых людей в 17 связанных реестрах данных, в которых регистрируются новые диагнозы рака в разных частях США, и использовали эти записи для оценки показателей заболеваемости среди населения за десятилетие до 2019 года.

«Рак желудочно-кишечного тракта имел самые высокие показатели заболеваемости среди всех видов рака с ранним началом», – Бенджамин Кох.

Помимо рака желудочно-кишечного тракта стремительно растут случаи рака аппендикса, желчных протоков и поджелудочной железы.

Люди, которые, по общему мнению, находятся в расцвете сил – в возрасте от 30 до 39 лет – на самом деле также все чаще страдают от рака. Заболеваемость всеми видами рака, но особенно раком желудочно-кишечного тракта, увеличилась в этой возрастной группе, в то время как у пожилых людей частота заболеваемости раком либо оставалась стабильной, либо снижалась.

Растущие показатели рака желудочно-кишечного тракта отражают результаты международного обзора 2022 года, последние данные из Австралии и другие исследования, охватывающие несколько континентов. Диеты с высоким содержанием ультра-обработанных продуктов могут иметь к этому какое-то отношение, считают ученые.