Раскрыт секрет «кричащей» мумии

Археологи долго считали, что знаменитая мумия, застывшая с ужасающей гримасой на лице, получила такой специфический вид из-за неправильной процедуры мумификации.

Мумия «Кричащей Женщины» была захоронена со всеми почестями и должным вниманием, несмотря на предыдущие убеждения в обратном, заключили радиоло и антрополо из египетского Министерства туризма и древностей.

Женщина, чьё имя осталось загадкой, была похоронена в гробнице королевского архитектора Семнута более трех тысяч лет назад, вместе с его множественными родственниками.

Умершую мумифицировали с использованием бальзамирующего материала, её тело обработали можжевельником и ладаном привезенными из Африки и Аравии, а волосы под тщательно обработанным париком были окрашены хной. Исследователи посчитали, что все эти аргументы противоречат версии, что мумия получила такой устрашающий вид из-за того, что к ней отнеслись поверхностно, не закрепив её рот должным образом.

Конечно, открылись и необычные детали мумификации «кричащей»: оказалось, что её мозг, сердце, легкие, печень, селезёнка, почки и кишечник были на месте. Это довольно редко для того времени, хоть и не совсем уникально. Однако, учёные все ещё настаивают, что это не значит, что к женщине проявили невнимание.

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Скорее всего её пугающий вид связан с явлением трупного спазма - считается, что он может возникнуть во время мучительной смерти, когда мышцы умирающего фиксируются в необычном состоянии и остаются в нем до периода трупного окоченения. Обратить этот процесс вспять нелегко.

Не все верят в существование этого феномена, однако исследователи полагают, что поза неизвестной, которой на момент окончания жизни было приблизительно 48 лет, скорее всего объясняется тем, что она умерла в «агонии».