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Раскрыта тайна уникальных красных молний над Гималаями

Раскрыта тайна уникальных красных молний над Гималаями

Причиной их появления ученые назвали масштабную конвективную систему.

Исследователи из Китайского университета науки и технологий изучили уникальное природное явление — красные электрические разряды, возникающие над Гималаями во время гроз. Эти разряды, получившие название «красные спрайты», были тщательно исследованы, и ученым удалось разобраться в причинах их формирования. Чтобы изучить эти явления, команда создала новую систему временной синхронизации, основанную на анализе движения спутников и положении звезд.

Благодаря этому удалось точно выявить происхождение красных спрайтов. Оказалось, что молнии возникли в результате деятельности масштабной конвективной системы, охватившей регион от долины Ганга до Тибетского нагорья. В ходе этого события было зарегистрировано рекордное количество красных спрайтов, замеченных во время одной грозы в Южной Азии.

Кроме того, ученые впервые зафиксировали в Азии редкое зеленое свечение атмосферы, известное как «призрачные спрайты». Исследование показало, что грозы в Гималаях способны создавать сложные электрические разряды, воздействующие на атмосферу. Эти находки значительно расширяют наше понимание атмосферных процессов и их воздействия на климат.

Ранее сообщалось, что ученые впервые отразили молнию при помощи лазера.

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