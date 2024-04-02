Распятие: где и когда появился этот вид казни?

Разбираемся, как появилось одно из самых жестоких наказаний на планете.

Эта форма казни считается одним из самых ужасных видов наказания. Хотя этот метод больше не практикуется, его жестокость заставляет археологов и историков задуматься, как именно распятие появилось.

Подвешивание людей на вертикальных и горизонтальных столбах до смерти было широко распространенной практикой, принятой, в частности, в Римской республике, а затем и в Римской империи. В христианском богословии суд и распятие Иисуса Христа означают для верующих как физическую агонию, так и духовную метаморфозу.

Этот метод наказания возник из более ранней практики, применявшейся к военнопленным, и постепенно распространился на такие преступления, как государственная измена. Древние цивилизации, такие как Египет и Месопотамия, использовали аналогичные методы – посажение на кол или повешение. В Египте такая практика заключалась в протыкании тела заостренным колом, что приводило к быстрой смерти из-за повреждения жизненно важных органов. Упоминания о посажении на кол встречаются во времена правления различных египетских фараонов, что подчеркивает его историческую распространенность. Аналогичным образом, в Месопотамии изображения завоеваний ассирийского царя Сеннахирима показывают, как пленников подвешивают на шестах, подчеркивая жестокость, призванную подавить восстание.

Римская империя переняла и усовершенствовала распятие в качестве карательной меры, о чем свидетельствуют исторические отчеты таких писателей, как Цицерон, Плавт и Тацит. Так, описан случай распятия Марком Крассом 6000 рабов после восстания Спартака.

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Римская уголовная система дифференцировала этот вид наказания в зависимости от социального класса: распятие обычно предназначалось для рабов и считалось крайним наказанием за тяжкие преступления вроде предательства.

Вопреки распространенному мнению, единых стандартов «процедуры» распятия не существовало; лиц, подвергавшихся таком унаказанию, прикрепляли к крестам в разных положениях, в том числе вверх ногами или сложив руки вместе. Забивание гвоздей именно в запястья, а не в ладони, было более распространено из-за хрупкости последних.

Обычно жертвам прибивали ноги к кресту, причем при этом перебивали голени. Медицинские последствия распятия остаются темой дискуссий, одной из теорий является воздействие физиологического шока. Важным аспектом понимания распятия является также понимание его удушающей природы. Независимо от того, находились ли жертвы на кресте или с поднятыми над головой руками, они испытывали мучительные трудности с дыханием, что в конечном итоге приводило к удушью.