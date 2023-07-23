Расшифрованы таинственные тексты, найденные советскими археологами

Правда, ученые пока не раскрывают суть расшифрованных материалов.

Лингвисты, работавшие под патронажем Кельнского университета (Германия), расшифровали более 50% загадочных кушанских текстов (надписей), найденных во времена Советского Союза.

Советские археологи нашли кушанские надписи на территории Таджикской ССР в 50-е годы XX века. Они были нанесены на стены пещер и гончарные сосуды. Расшифровать их не удалось, но ученые выяснили, что такая система письма применялась ранними кочевыми народами евразийской степи, а позже — правителями Кушанской династии в период между II веком до нашей эры и VII веком нашей эры. Позже надписи на кушанском языке находили на территории других государств, включая Узбекистан и Афганистан.

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Совершить прорыв лингвистам помогли надписи на скалах, найденные всего пару лет назад: в двух из них содержались слова из знакомого ученым древнего бактрийского языка. В частности, на нем было выбито имя кушанского императора Вема Тахту, который носил титул «царь царей».

Это открытие позволило распознать последовательность символов в таинственном кушанском письме и определить фонетические значения некоторых из них.

Само кушанское письмо оказалось неким промежуточным звеном между бактрийским языком, на котором говорили в Среднем Иране, и хотаносакским языком — он был средством общения жителей древнего Западного Китая.

Специалисты смогли расшифровать более 50% кушанских текстов, но пока не раскрывают их содержание. Однако они сообщили, что кушанское письмо можно считать ранее неизвестным языком Среднего Ирана. В дальнейшем археологи намерены провести новые исследования в Средней Азии, чтобы найти другие кушанские тексты.

Ранее сообщалось, что ученые расшифровали надписи на утерянном ханаанском языке.