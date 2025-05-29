Растения выделяют нектар, когда чувствуют рядом пчёл

Такой механизм помогает привлекать самых активных насекомых-опылителей.

Научная группа под руководством профессора Франчески Барберо из Италии выяснила, что цветки львиного зева обладают уникальной способностью реагировать на шум, создаваемый пчелами-опылителями, повышая содержание сахара в нектаре. Информация об исследовании была опубликована на ресурсе Американского акустического общества.

Опыты продемонстрировали, что при звучании пчелы Rhodanthidium sticticum концентрация сахара в цветочном нектаре возрастает примерно на 20%. Одновременно активизируются генетические механизмы, влияющие на процесс переноса сахаров. Специалисты полагают, что такая реакция является результатом длительной совместной эволюции и способствует привлечению наиболее активных насекомых-опылителей.

Профессор Барберо уверена, что полученные знания расширяют понимание взаимоотношений растений и насекомых через звуковой канал связи и открывают интересные возможности для дальнейших научных изысканий в сфере экологии.

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Кроме того, ученые видят большие перспективы в применении данной технологии в сельскохозяйственной отрасли, предполагая создание инноваций, способствующих увеличению урожайности растений, опыляемых насекомыми. Теперь исследователи намерены изучить похожие свойства и у других представителей флоры, рассчитывая заложить основу для новых подходов в органическом земледелии.

Ранее исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании установили, что пчелы, испытывающие стресс, становятся более пессимистичными и склонными к депрессии.