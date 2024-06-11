Разгадана тайна гигантских наскальных рисунков в Южной Америке

Они могли играть роль предупреждений для посторонних.

Наскальные рисунки, найденные в Южной Америке, могли использоваться в качестве древних указателей пути — такое предположение сделали исследователи. Также они считают, что пугающие изображения змей могли означать предупреждение — проникновение на эту территорию запрещено.

Для обнаружения и измерения размеров исследователи использовали фотографии с дронов. Возраст рисунков оценивается в 2000 лет. Некоторые из них находятся под водой и становятся видимыми только в периоды низкого уровня воды.

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Гигантские изображения, обнаруженные на скалах вдоль реки Ориноко в Колумбии и Венесуэле, показывают анаконд, грызунов, многоножек и других животных. Некоторые из них достигают десятков метров в длину, самое большое изображение (анаконды) имеет размер 40 метров. Огромные гранитные скалы в этом районе окрашены в темные тона специальными бактериями. Древние люди использовали камни для удаления темного гранитного покрытия. Поэтому рисунки представляют собой светлые изображения на темном фоне.

Ранее сообщалось, что американские археологи обнаружили в одной из пещер Алабамы самое длинное из известных наскальных творений, созданных ранними коренными американцами.