Размер не главное: ученые опровергли связь между объемом мозга и интеллектом у собак

Декоративные породы по этому показателю неожиданно обогнали служебные.

Ученые из Швейцарии и Франции установили, что существует связь между породными особенностями домашних собак и их относительным объемом мозга. Хотя мозг собаки примерно на 20% меньше, чем у ее дикого предка — серого волка, многие домашние питомцы демонстрируют сопоставимый уровень когнитивного развития, что вызывает сомнения в правдивости традиционной теории о прямой зависимости интеллекта от размера мозга.

Исследователи провели анализ данных 1682 собак, представленных 172 различными породами, и пришли к выводу, что относительный эндокраниальный объем (ОЭО) может изменяться в зависимости от выполняемых животными функций, их размеров, генетических особенностей и формы черепа. Увеличение ОЭО было замечено у собак, склонных к таким чертам, как страх, агрессия, желание привлекать внимание и тревога при расставании, тогда как снижение этого показателя наблюдалось в процессе обучения.

У декоративных пород, выведенных специально для общения с людьми, соотношение массы мозга к весу тела оказалось выше. В свою очередь, у рабочих пород, которых разводят для выполнения сложных задач, таких как охрана, спасательные операции и помощь людям, показатель ОЭО оказался ниже. Эти выводы свидетельствуют о том, что выполнение сложных действий, связанных с высокой интеллектуальной активностью, не всегда требует большого объема мозга у собак.

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