Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависимости

Ученые из Бразилии, которая является второй по потреблению кокаина в мире страной, объявили о разработке нового инновационного метода лечения наркотической зависимости. Правда, пока вакцина остается экспериментальной.

Тестовая вакцина от кокаиновой зависимости, получившая название «Каликскока», показала многообещающие результаты в испытаниях на животных. Она запускает иммунный ответ, который блокирует попадание наркотических веществ (кокаина и крэк-кокаина) в мозг. Проще говоря, наркоманы больше «не будут получать кайф от наркотика». Исследователи надеются, что это поможет потребителям разорвать порочный круг их зависимости.

«Если препарат получит одобрение регулирующих органов, это будет первый случай лечения кокаиновой зависимости с помощью вакцины», – Фредерико Гарсия, координатор группы, разработавшей метод лечения в Федеральном университете Минас-Жерайс.

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На прошлой неделе проект получил главный приз – 500 тысяч евро – на церемонии вручения наград Euro Health Innovation Awards в области латиноамериканской медицины, спонсируемой фармацевтической фирмой Eurofarma.

Вакцина заставляет иммунную систему пациентов вырабатывать антитела, которые связываются с молекулами кокаина в кровотоке, делая их слишком большими для прохождения в мезолимбическую систему мозга, или «центр вознаграждения», где препарат обычно стимулирует высокий уровень удовольствия, вызывая приток дофамина.

Аналогичные исследования проводились в США – крупнейшем в мире потребителе кокаина, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности. Но они застопорились, когда клинические испытания не показали ожидаемых результатов.

«Каликсокока» пока что доказала эффективность только при испытаниях на животных: она производит значительные уровни антител против кокаина и имеет мало побочных эффектов. Исследователи также обнаружили, что вакцина защищает плоды беременных крыс от кокаина. Благодаря этому они предположили, что вакцину можно будет использовать и для защиты эмбрионов беременных потребительниц наркотиков.

Сейчас вакцина вступает в заключительную стадию испытаний: тестирование на людях.

«Не существует специального зарегистрированного лечения зависимости от кокаина и крэка. В настоящее время мы используем сочетание психологического консультирования, социальной помощи и реабилитации, когда это необходимо», – Фредерико Гарсия.

По его словам, «Каликскока» могла бы стать дополнительным важным инструментом, помогающим пациентам на критических стадиях выздоровления, например, когда они покидают реабилитационный центр.

Вакцина изготовлена из химических соединений, разработанных в лаборатории, а не из биологических ингредиентов, а это означает, что ее производство будет дешевле, чем производство многих других вакцин, и ее не придется хранить при низких температурах.

Но она вовсе не станет «панацеей», которую можно будет назначить каждому, говорит Гарсия. Точная целевая группа будет зависеть от результатов клинических испытаний, но теоретически она должна состоять из выздоравливающих наркоманов, «которые отказались от кокаина и хотят оставаться чистыми», говорит он.

Тем не менее, ожидания от вакцины высоки. Сообщается, что на данный момент более трех тысяч человек связались с командой Гарсия, чтобы добровольно принять участие в клинических испытаниях.