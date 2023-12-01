Развенчан миф о роли женщин в доисторическом обществе

Исследователи считают, что женщины участвовали в охоте как минимум наравне с мужчинами.

Представление о мужчинах-охотниках глубоко укоренилась в антропологии. Многие до сих пор убеждены, что этим опасным делом занимались исключительно мужчины. Распространенным аргументом является то, что даже сегодня существует разделение труда и обязанностей по половому признаку – следовательно, оно должно было существовать и в нашем далеком прошлом на заре человечества. Но аргумент без достаточной доказательной базы – несмотря на ее широкое распространение в таких дисциплинах, как эволюционная психология.

В наши дни появляется все больше физиологических, анатомических, этнографических и археологических данных, позволяющих предположить, что в нашем эволюционном прошлом женщины не только охотились, но и, возможно, лучше справлялись с этой деятельностью.

Согласно выводам нового исследования, проведенного учеными, «традиционные» трудовые роли не существовали в эпоху палеолита, которая длилась с 3,3 миллиона лет назад до 12 000 лет назад.

«Все человеческие тела, независимо от пола, содержат гормоны эстроген и тестостерон. В среднем у женщин больше эстрогена, а у мужчин больше тестостерона, хотя существует множество нюансов. Когда дело доходит до спортивных успехов, часто вся заслуга принадлежит тестостерону. Но эстроген – технически рецептор эстрогена – очень древний, возник где-то между 1,2 миллиарда и 600 миллионов лет назад», – пишут исследователи.

По словам авторов работы, появление эстрогена предшествовало существованию полового размножения с участием яйцеклетки и спермы. Рецептор тестостерона возник как дубликат рецептора эстрогена, и его возраст примерно вдвое меньше. Таким образом, эстроген, во многих его формах и широко распространенных функциях, является необходимым для жизни как женщин, так и мужчин.

Эстроген влияет на спортивные результаты, особенно на выносливость. Более высокие концентрации эстрогена, которые наблюдаются у женщин, вероятно, дают преимущество в выносливости, такие как способность тренироваться в течение более длительного периода времени, не утомляясь.

Эстроген также сигнализирует организму, что нужно сжигать больше жира, что полезно во время тренировок на выносливость. Выполняя одни и те же интенсивные упражнения, женщины сжигают на 70% больше жира, чем мужчины, и, что неудивительно, менее склонны к утомлению.

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Эстроген также важен для восстановления после тренировки. Интенсивные физические упражнения или воздействие тепла могут вызвать стресс для организма и воспалительную реакцию за счет высвобождения белков теплового шока. Благодаря этому гормону женщины получают меньше повреждений во время тренировок и, следовательно, способны быстрее восстанавливаться.

В новом исследовании ученые сделали вывод, что не существует свидетельств существования гендерных трудовых ролей в течение двух миллионов лет эволюции рода Homo – вплоть до последних 12 000 лет, когда появилось сельское хозяйство.

Наши дальние сородичи неандертальцы, жившие в Западной и Центральной Евразии примерно 250 000–40 000 лет назад, формировали небольшие, мигрирующие группы. Ископаемые свидетельства показывают, что представители обоих полов испытывали одни и те же костные травмы по всему телу, что свидетельствует о тяжелом труде, связанным с охотой на оленей, зубров и шерстистых мамонтов. Износ зубов, возникающий в результате использования передних зубов в качестве третьей руки, вероятно, при выполнении таких задач, как дубление шкур, одинаково заметен как у женщин, так и у мужчин.

Можно было бы предположить, что эта единая трудовая стратегия затем изменилась у ранних современных людей, но археологические и анатомические данные показывают, что это не так. Современные люди верхнего палеолита, покинувшие Африку и проникшие в Европу и Азию, демонстрируют очень мало половых различий в травмах на протяжении жизни. Одним из отличий является большее количество признаков «локтя метателя» у мужчин, чем у женщин, хотя некоторые женщины разделяли эти патологии.

Кроме того, не существует половых различий в том, как неандертальцы или современные люди хоронили своих умерших, или в предметах, связанных с их могилами. Эти индикаторы дифференцированного гендерного социального статуса появляются только с возникновением сельского хозяйства с его стратифицированной экономической системой и монополизированными ресурсами.