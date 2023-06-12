Реставратор Эрмитажа нашел в рукаве платья сестры Николая II что-то очень странное. И – лизнул...

Сестра Николая II спрятала сладость во время бала.

Недавно Эрмитаж открыл широкой публике доступ к коллекции русского костюма и исторических нарядов в русском стиле. Галерея развернулась в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Гордостью музейного собрания считаются роскошные одежды участников знаменитого костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце: его темой стало время правления царя Алексея Михайловича, поэтому одежда, обувь и аксессуары были стилизованы под XVII век.

Один из нарядов принадлежал великой княгине Ксении Александровне, родной сестре императора Николая II. Ее фотография в этом платье с бала 1903 года дошла до наших дней.





Фото: Boissonnas et Eggler/Wikipedia

Готовя платье к выставке, музейные специалисты совершили удивительную находку. Как рассказала художник-реставратор высшей категории Галина Федорова, одним из этапов работы является осмотр карманов, вкладок, подгибов и других мест, где может скапливаться пыль. Один из рукавов платья оказался зашит, но явно «на скорую руку». Реставратор аккуратно удалила нити, и у нее на ладони оказался небольшой предмет розового цвета неправильной формы.

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«И почему-то – наверное, древние инстинкты срабатывают – я это нечто лизнула. Это была конфета, помадка».

При большом увеличении на конфете можно увидеть тиснение: специалисты предположили, что это логотип кондитерской — вероятнее всего, Ландринной лавки. Мастерская по производству карамели, основанная Георгом Матвеевичем Ландриным, с 1880 года была Поставщиком Двора Его Императорского Величества.

По мнению Галины Федоровой, помадка могла быть надкушена великой княгиней во время бала, но что-то помешало ей доесть ее, и она решила спрятать ее в рукав: карманов у платья нет. На ткани конфета оставила розоватую пыль.

Реставраторы удалили загрязнение, а сладость стала дополнительным экспонатом: отдельный инвентарный номер ей присвоен не был, но она хранится рядом с нарядом в пакете. Перед тем химики и биологи провели ее анализ, убедившись, что конфета не испортилась.