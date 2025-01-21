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Робочерепаху отправят исследовать моря и океаны

Робочерепаху отправят исследовать моря и океаны

Подопечная китайского производителя будет помогать исследователям изучать окружающую среду и брать пробы воды.

Китайская компания-производитель роботов для очистки бассейнов Beatbot представила миру морскую роботизированную черепаху Amphibious RoboTurtle. Главные задачи робота: исследование и мониторинг окружающей среды.

Необычное «пресмыкающееся» оснащено GPS-модулем, камерами с поддержкой искусственного интеллекта, ультразвуковыми датчиками и блоком для сбора образцов воды. Робот сможет работать автономно, подзаряжаясь с помощью солнечных панелей на спине, регулировать свою плавучесть – то есть подниматься и опускаться в толще воды, периодически всплывая на поверхность, — получать инструкции по спутнику и отправлять учёным собранные данные в ответ.

Фото: Beatbot

По словам исследователей, камеры с поддержкой ИИ помогут робочерепахе успешно реагировать на изменения в окружающей обстановке и даже следовать за другими морскими обитателями.

Благодаря электрическим конечностям черепаха-робот даже сможет выбираться из воды и гастролировать по пляжам – правда, высокой скорости от неё никто не ожидает (как и от её настоящих «сородичей»). Учёные надеются, что RoboTurtle будет выглядеть в морском окружении гораздо естественнее громоздких автономных подводных аппаратов с пропеллерами, а заодно – создавать меньше проблем для морских экосистем. 

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