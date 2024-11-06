Робот впервые сыграл вместе с оркестром

Роботизированные руки теперь взялись за смычок.

Впервые в истории робот сыграл на виолончели вместе с симфоническим оркестром. Историческое событие произошло в Мальме под пристальным наблюдением шведского исследователи Фредрика Грана, который запрограммировал роботизированные руки на механическое управление смычком.

Робот с задачей справился: ему удалось плавно и безукоризненно точно передвигать смычком по струнам и даже маневрировать по грифу инструмента с помощью напечатанных на 3D принтере деталях.

Реклама

Несмотря на то, что некоторые обозреватели назвали исполнение «бездушным» и даже «пугающим», автор произведения Якоб Мухлрад остался доволен. Композитор считает, что человечеству и дальше стоит привлекать роботов и искусственный интеллект для расширения музыкальных границ, поэтому судя по всему эксперименты в этой области продолжатся.