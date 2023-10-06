Российские биологи открыли в Таиланде невиданную змею с «ресничками»

Ранее неизвестная науке рептилия приходится родственницей гадюкам.

Биологи из Московского государственного университета (МГУ) совместно с коллегами из Таиланда и Вьетнама обнаружили и описали новый вид куфий — ядовитых змей, которые приходятся родственниками обычным гадюкам. Открытые рептилии получили название Trimeresurus ciliaris (реснитчатая куфия): это изумрудно-зеленые змеи с темно-красными поперечными полосами и длиной тела до 40 сантиметров. Их отличают большие оливково-зеленые глаза, обрамленные небольшими чешуйками, напоминающими ресницы.

«Обычно у куфий этой группы над глазом расположен один крупный щиток, образующий похожий на бровь козырек, что придает этим змеям суровый, серьезный вид. Однако у нового вида над глазами расположены многочисленные маленькие, слегка выступающие чешуйки, которые больше похожи на ресницы, и поэтому змея выглядит скорее мило, чем устрашающе», — рассказал руководитель проекта, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николай Поярков.

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Впервые небольшую и ярко окрашенную змею исследователи заметили на карстовых скалах в провинции Сатун на юге Таиланда еще в 2016 году. Шесть лет спустя ученые исследователи рептилию и пришли к выводу, что она относится к новому виду. Позже были найдены еще четыре его представителя, которых также подробно изучили.

Куфии широко распространены в Юго-Восточной Азии — науке известны 46 разновидностей этого рода. При этом различать виды куфий в дикой природе довольно сложно из-за внешнего сходства. Специалистам помогают в этом молекулярно-генетические методы.

В настоящее время биологи продолжают исследовать реснитчатых куфий, чтобы лучше понять их распространение, рацион питания, репродуктивную биологию, размер популяции и охранный статус.

Ранее группа исследователей из Университета Аделаиды, Музея Южной Австралии и Музея Западной Австралии идентифицировала новый вид змей. Пустынная змея получила название Demansia cyanochasma.