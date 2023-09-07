Российские ученые нашли способ использовать скорлупу от яиц в стоматологии

Материал на основе скорлупы можно применять для того, чтобы лучше склеивать пломбу с зубом.

Ученые Уральского Федерального Университета (УрФУ) предложили использовать композит на основе скорлупы куриных яиц в стоматологии. По их мнению, яичная скорлупа схожа по свойствам с эмалью зубов, поэтому ее можно использовать в качестве материала для определения прочности скрепления полимерной пломбы и зуба.

«У скорлупы куриных яиц есть два больших преимущества перед другими биоминералами: ее толщина практически постоянна на всех участках яйца и у нее имеются две природные боковые поверхности, близкие по морфологии поверхности эмали зубов. Благодаря этому можно провести механические испытания по схеме трехточечного изгиба – позволяющие оценить когезионную прочность соединения двух разных материалов. Кроме того, вогнутая поверхность яичной скорлупы позволяет достоверно оценить способность полимерного покрытия держаться на эмали», – Петр Панфилов, профессор кафедры физики конденсированного состояния наноразмерных систем УрФУ.

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Учитывая доступность и низкую стоимость яичной скорлупы, новая методика может быть использована при подготовке врачей-стоматологов, когда руководитель практического занятия оценивает работу практиканта по установке пломбы, как визуально, так и по результатам механических испытаний, сообщают исследователи.

Эмаль зубов – самая твердая ткань организма человека. Она покрывает выступающую над десной часть зуба – коронку, предохраняя твердую основу зуба (дентин) от повреждений. По химическому составу эмаль представляет собой апатит кальция биологического происхождения – сложное химическое соединение фосфора, кальция и кислорода с некоторым количеством фтора и хлора. Поэтому замену натуральной эмали ученые ищут среди биоминералов со схожим химическим составом и прочностными свойствами.

В будущем исследователи планируют разработать методические указания по нанесению пломбного материала на образцы из скорлупы куриных яиц и проведения механических испытаний по схеме трехточечного изгиба для обучения врачей-стоматологов.