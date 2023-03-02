Российские ученые нашли способ вылечить болезнь, которой страдал Стивен Хокинг

Правда, пока они провели успешные испытания лишь на мышах.

Ученые НИУ «БелГУ» в составе международной научной группы показали эффективность лечения бокового амиотрофического склероза (БАС) с применением антиоксидантной терапии тиамином (витамином B1) или его более биодоступным производным O,S-дибензоилтиамином (ДБТ). Опыты на трансгенных мышах подтвердили, что лечение снижает уровень воспалительных сигнальных молекул в спинном мозге.

Боковой амиотрофический склероз – это прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц. На международном уровне показатели заболеваемости БАС составляют от 0,86 до 2,5 на 100 тысяч человек в год. От этой болезни страдал знаменитый британский физик-теоретик, космолог и астрофизик Стивен Хокинг.

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Исследователи Белгородского государственного национального исследовательского университета рассказали, что лекарственные препараты, которые сегодня применяются для лечения БАС, продлевают жизнь пациентам лишь на два-три месяца.

В своем исследовании ученые сосредоточились на созданной в России животной модели бокового амиотрофического склероза – FUS трансгенных мышах. У этих мышей возникают симптомы заболевания, как у людей, и без лечения они погибают от паралича в возрасте четырех месяцев. Созданная учеными модель позволяет исследовать перспективные лекарственные средства, не травмируя пациентов.

«Мы продемонстрировали, что ДБТ, который является мощным антиоксидантом, показал эффективность в отношении БАС на трансгенных мышах. Была показана большая подвижность, меньшая потеря веса, меньшее повреждение мозга у мышей, получавших лечение», – Алексей Дейкин, доцент кафедры фармакологии и клинической фармакологии НИУ «БелГУ».

Ученые также обнаружили, что при применении исследуемого вещества организм реагирует на молекулярном уровне – в спинном мозге снижается уровень воспалительных сигнальных молекул (гликогенсинтазы киназы-3β (GSK-3β) и интерлейкин IL-1β). Исследование методом ядерного магнитного резонанса показало специфичный метаболом трансгенных мышей, что, по мнению исследователей, позволяет отслеживать динамику развития заболевания.

По словам ученых, их работа открывает путь к поиску новых подходов для диагностики и лечения бокового амиотрофического склероза.