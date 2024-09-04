Российские ученые открыли новый вид древних зверей по фрагменту челюсти

Представители вида Prozalambdalestes cratodus уживались на нашей планете вместе с динозаврами более ста миллионов лет назад и по внешнему виду чем-то напоминали современных африканских прыгунчиков.

Российские учёные описали новый род и вид плацентарных млекопитающих раннемелового периода благодаря находке остатков челюсти одной из особей в Монголии.

Обнаруженный прозалямбдалестес (Prozalambdalestes cratodus) теперь будет считаться самым древним представителем семейства заламбдалестид. Эти прыгучие млекопитающие населяли Землю во время мелового периода, когда на планете доминировали динозавры. Животные питались насекомыми и славились наличием мощных коренных зубов.

Нижнечелюстной фрагмент Prozalambdalestes cratodus был обнаружен в пустыне Гоби в Монголии в месте, известном большим количеством находок древних млекопитающих. По словам учёных, новый вид немного отличается от ранее описанных расположением предкоренных зубов, широкими задними долями нижних коренных и другими тонкостями. Он был описан в международном научном издании Journal of Vertebrate Paleontology.

Фото: Лопатин, А.В., Аверьянов, А.О. /Journal of Vertebrate Paleontology

Один из авторов исследования, палеонтолог и доктор биологических наук Александр Аверьянов, сказал, что однозначно определить современных потомков прозалямбдалестеса непросто – скорее всего, животные напоминали современных зайцеобразных или грызунов благодаря строению зубов. Однако по внешнему виду и образу жизни они также походили на прыгунчиков из семейства африканских млекопитающих.

«Нужны более полные находки из самых верхних отложений позднего мела, чтобы подтвердить эту гипотезу, – пояснил профессор Аверьянов. — Раннемеловой прозалямбдалестес находится в самом начале этой эволюционной линии. В современной фауне трудно найти полного экологического аналога заламбдалестид. Это были наземные, хорошо бегающие и прыгающие животные, похожие по локомоции на современных африканских прыгунчиков. Но по строению зубной системы с мощными постоянно растущими передними резцами они больше походили на грызунов».

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Палеонтолог также рассказал как плацентарным млекопитающим типа прозалямбдалестеса удавалось выжить среди гигантских рептилий. Ночной образ жизни стал одним из способов приспособленчества к такому опасному соседству.

«Млекопитающие были вполне успешной группой во времена динозавров – они были очень разнообразны и занимали разные экологические ниши. Были наземные, древесные, роющие, полуводные и даже планирующие млекопитающие», — рассказал учёный.

«Конечно, им приходилось эволюционировать в условиях доминирования динозавров в наземных экосистемах. Видимо, все мезозойские млекопитающие были ночными животными, когда многие динозавры были не активны. Они могли быть активны в условиях пониженной температуры в темноте, в связи с их теплокровностью и хорошо развитыми обонянием и слухом».

По словам профессора, ночной образ жизни многих современных млекопитающих — около двух третей всех видов выходят на охоту именно в ночное время — как раз и является наследием эпохи динозавров.