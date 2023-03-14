Российские ученые получили материал для клонирования древнего бизона

Ученые взяли образцы из туши животного возрастом 8-9 тысяч лет.

Специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) из Якутии вскрыли тушу древнего бизона — по оценкам ученых, полученный биологический материал позволит клонировать это вымершее животное.

В ходе вскрытия исследователи, среди прочего, извлекли мозг из черепа огромного млекопитающего, которое 8-9 тысяч лет назад обитало на территории Республики. На момент гибели бизону было 1,5-2 года — установить точную причину его смерти пока не удалось.

Фото: Пресс-служба СВФУ

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Частично сохранившуюся тушу древнего млекопитающего нашли в 2022 году в одном из районов Якутии и передали в республиканский музей мамонта. Ученые отмечают, что эта находка является уникальной.

Ранее заведующий лабораторией «Музей мамонта» СВФУ Максим Чепрасов рассказал, что якутские ученые вскрыли тушу медведя, жившего более трех тысяч лет назад. Специалист отметил, что процедура, проведенная учеными, уникальна: впервые им удалось поработать с такими древними останками зверя, в которых сохранились мягкие ткани.