Российские ученые разработали нейросеть для предсказания Эль-Ниньо

Проект был реализован совместно с Yandex Cloud.

Команда специалистов из Высшей школы экономики и Школы анализа данных Яндекса совместно с облачной платформой Yandex Cloud разрабатывают нейросеть для предсказания климатического феномена Эль-Ниньо.

Новый алгоритм помогает точнее прогнозировать изменение средней температуры океанических вод на поверхности, которое способно вызывать природные бедствия в отдельных регионах мира. Сейчас модель уже предсказывает Эль-Ниньо на 1,5 года вперед, а в будущем срок прогноза ученые планируют увеличить до 2 лет.

«Проблемы глобального изменения климата становятся все актуальнее. Страшно даже не столько само потепление, сколько неизбежная разбалансировка климата на планете. Эффект Эль-Ниньо играет важнейшую роль в возникновении глобальных погодных и климатических флуктуаций, приводящих, например, к массовым неурожаям, и поэтому его прогнозирование особенно важно в текущих условиях усиливающейся климатической «разбалансировки», – отметил профессор-исследователь департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Дмитрий Ветров.

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Нейросеть моделирует среднюю температуру в экваториальной зоне Тихого океана в перспективе. При Эль-Ниньо экваториальная часть становится теплее обычного. Также существует обратный процесс со снижением температуры в океане – Ла-Нинья.

Такой сменный цикл происходит каждые 2-7 лет. Эти колебания оказывают значительное влияние на погоду во многих странах мира и могут повышать риск возникновения пожаров, засух, наводнений и неурожаев.

Научная группа университета обучила нейросети на массиве из тысяч температурных карт с синтетическими и реальными данными, собранными с 1800 года по настоящее время.

«Облачные технологии помогают эффективнее проводить эксперименты в научной среде. В таких проектах, как исследование Эль-Ниньо, важен быстрый и гибкий доступ к сервисам для тестирования разных моделей машинного обучения. Каждый такой тест с новой архитектурой помогает как можно раньше и точнее предсказывать феномен», – Анна Лемякина, директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud.