Российские ученые создали легкий бетон с добавлением кокоса

Новый состав бетона с использованием скорлупы кокосового ореха создали ученые ДГТУ.

По словам исследователей, такая разработка дешевле традиционных аналогов на 15%, а конструкции из нее отличаются повышенной легкостью.

Сегодня в мире актуален поиск новых составов строительных смесей с содержанием растительных отходов. Один из типов таких отходов, распространенный во многих регионах мира, – продукты переработки кокосовых орехов.

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый состав бетона, содержащий по массе до 10% скорлупы кокосового ореха. По словам исследователей, прочность и другие эксплуатационные характеристики разработки не уступают обычному бетону или даже немного превышают их, а стоимость при этом ниже на 15%.

«Наш подход позволяет решить проблему утилизации этого типа отходов, актуальную для ряда регионов, и вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле традиционного бетона», – Сергей Стельмах, заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» ДГТУ.

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Снижение веса бетона, по словам специалистов, является большим преимуществом для строительства. Применимость таких конструкций будет выше, например, в условиях плотной городской застройки или в сложных инженерно-геологических условиях, подчеркнули ученые.

По их словам, скорлупа кокоса функционально подобна натуральному щебню, так как имеет шероховатую и угловатую структуру, а ее поверхность имеет даже большую рельефность. За счет этого повышается качество сцепления заполнителя и цементно-песчаной матрицы, что обеспечивает высокие характеристики бетона.

«Важный аспект нашего исследования – полное описание новых зависимостей и отношений, возникающих в структуре бетона, содержащего скорлупу кокосового ореха», – Сергей Стельмах.

В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск растительных компонентов для замещения цемента, щебня и песка в бетоне, а также проектирование экологичных и экономичных конструкций из новых строительных смесей.