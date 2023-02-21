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Февральский фототурнир: Начался второй этап
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Российские ученые вскрыли трехтысячелетнего медведя

Фото: Пресс-служба СВФУ

Туша хищника хорошо сохранилась благодаря вечной мерзлоте.

Якутские ученые вскрыли тушу медведя, который жил более трех тысяч лет назад — об этом рассказал заведующий лабораторией «Музей мамонта» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Максим Чепрасов. Он отметил, что процедура, проведенная учеными, уникальна: впервые специалистам удалось поработать с такими древними останками зверя, в которых сохранились мягкие ткани.

«До этого все обнаруженные ископаемые остатки хищника были представлены лишь черепами и некоторыми костями», — рассказал Максим Чепрасов.

После вскрытия древней находки специалисты намерены изучить медвежий мозг, а также понять, чем питался древний хищник. Якутские оленеводы нашли тушу медведя в 2020 году: она хорошо сохранилась благодаря вечной мерзлоте.

Ранее сообщалось, что в крымской пещере Таврида впервые обнаружили кости этрусского медведя, который жил 1,5-2 миллиона лет назад. 

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