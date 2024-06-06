Российские ученые запустили на Чукотке систему мониторинга вечной мерзлоты

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института запустили важный пункт Государственной системы фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты в одном из самых удаленных районов России – на острове Врангеля в Чукотском море.

Вместе с пунктами наблюдения на острове Визе, Новосибирских островах, Северной Земле и Земле Франца Иосифа система образует высокоширотную арктическую трансекту, позволяющую комплексно отслеживать динамику изменения криолитозоны в высоких широтах Арктической зоны РФ.

Скважина на острове Врангеля обустроена рядом с метеорологической станцией Чукотского УГМС, что позволяет отслеживать изменения состояния мерзлоты в связке с наблюдениями за климатом и поможет закрыть значительный пробел в данных о таянии многолетнемерзлых пород.

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Напомним, в рамках создания Государственной системы фонового мониторинга многолетней мерзлоты ученые ААНИИ запустили более 20 пунктов наблюдений за криолитозоной на территории России, в том числе самый северный пункт на острове Хейса архипелага Земля Франца-Иосифа и самый южный на границе с Монголией.



В конце этого года ученые будут получать данные о состоянии мерзлоты с 78 скважин из семи субъектов Российской Федерации: Архангельской области, Красноярского края, Республики Алтай, Республики Саха (Якутия), Ямало-Ненецкого автономного округа, Дальнего Востока и Бурятии. В 2025 году система объединит 140 пунктов на всей площади залегания мерзлоты – это 65% территории Российской Федерации.