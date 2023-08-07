Рыба умерла, подавившись аммонитом: любопытная окаменелость из Германии

180 лет назад рыбина стала жертвой своего неуемного аппетита.

Пара палеонтологов из Государственного музея природы Штутгарта при Университете Хоэнхайма обнаружила окаменелую рыбу юрского периода, которая, по-видимому, умерла в попытках проглотить слишком большого аммонита (это такие вымершие головоногие моллюски).

Окаменелость рыбы Pachycormus macropterus была найдена в Германии в месте, называемом формацией Posidonienschiefer. Возраст отложений в этой формации оценивается в 174-182 миллиона лет, что соответствует ранней юре. Рыба принадлежала к типу актиноптеригов, которые представляют собой разновидность костистых рыб с лучевыми плавниками – современным примером является крылатка (Pterois volitans).

Исследователи обнаружили, что живот рыбы при смерти был полон разнообразной добычи. Они нашли там остатки моллюсков с мягким телом, которые чем-то напоминали современных каракатиц или кальмаров, и других более мелких рыб. А также они обнаружили в желудке окаменелости большую аммонитовую раковину примерно 10 сантиметров в поперечнике. Что удивительно – на раковине не было никаких признаков пищеварения, а это свидетельствует о том, что рыба умерла практически сразу после того, как проглотила аммонита.

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Исследователи отмечают, что аммонит был слишком большим, чтобы рыба могла его переварить. Они предполагают, что скорее всего рыба перепутала аммонита с другой добычей или что он мог застрять у нее во рту по какой-нибудь другой неведомой науке причине. В итоге у рыбы не оставалось бы другого выбора, кроме как проглотить слишком крупную жертву в жестком панцире. Как только это произошло, раковина аммонита заблокировала проход в кишечник, что привело либо к закупорке, либо к внутреннему кровотечению. Любая из этих причин убила бы рыбу в течение нескольких часов.

Исследователи предполагают, что после своей смерти рыба опустилась на дно моря, где и оказалась погребена в иле. Со временем она окаменела вместе с содержимым своего желудка (исследователи описывают состояние аммонита как «превосходную сохранность»), на протяжении миллионов лет дожидаясь палеонтологов.

Находка знаменует собой первый задокументированный случай смертельной последней трапезы, обнаруженной у вымершей пахикормидной рыбы. Исследователи предполагают, что это также указывает на то, что аммониты, возможно, чаще поедались костистыми рыбами в юрском периоде, чем считалось ранее.