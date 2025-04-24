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Рыбак обнаружил на Урале отпечатки древней фауны возрастом 260 миллионов лет

Рыбак обнаружил на Урале отпечатки древней фауны возрастом 260 миллионов лет

Следы доисторических существ сохранились на поверхности древних камней.

Путешественник и рыбак Салават Атажанов не подозревал, что его вылазка на одну из горных рек Южного Урала закончится настоящим научным открытием. Во время рыбалки мужчина наткнулся сразу на несколько камней необычной формы со странными узорчатым рисунками. При более ближнем рассмотрении Атажанов понял, что перед ним фрагменты «говорящей» древней породы, покрытые частицами доисторических организмов. 

Позже в филиале Российской академии наук подтвердили, что породам около 250-260 миллионов лет, а на их поверхности можно встретить частицы кораллов, морских червей, лилий и других представителей древних организмов, населявших океан, некогда покрывавший территорию современного Южного Урала. 

Исследователи надеются, что Атажанов не продаст свою уникальную находку частным коллекционерам, как изначально планировал, и ученые смогут более детально изучить древнюю микрофауну региона.

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