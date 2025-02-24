Рыбы могут узнавать и преследовать людей

Эксперимент в Средиземном море показал, что экипировка дайверов имеет большое значение.

Рыбы могут различать людей по одежде и следовать за теми, у кого есть корм – к таким выводам пришли учёные из немецкого Института поведения животных Макса Планка (MPI-AB).

Исследователи научной станции в Средиземном море в течение нескольких лет наблюдали, как рыбы научились распознавать дайверов, у которых есть корм и буквально изводить их вниманием. Тогда они решили поставить эксперимент на открытой воде, погружаясь на глубину восьми метров и изучая поведение чешуйчатых добровольцев – с их молчаливого согласия, разумеется.

Так студентке-бакалавру Катинке Соллер в течение нескольких погружений удалось вычислить, что рыбы будут преследовать её в течение 50 метров, зная, что в конце им достанется вознаграждение в виде кусочков креветок. При этом девушка привлекала их внимание с помощью яркой экипировки. Даже когда Соллер избавилась от красного жилета, некоторые рыбы всё равно следовали за ней по пятам. Особенно хорошо себя проявили седловидные и черные лещи – они оказались особенно любопытными. После почти двух недель тренировок к дайверу уверенно пристроилась группа примерно из 20 рыб.

Парочка рыбёх, которых исследователь прозвала Берни и Альфи, при погружении встречали её изо дня в день, появляясь «словно из ниоткуда», рассказала Соллер.

На следующей стадии эксперимента ученые-дайверы захотели проверить, смогут ли рыбы отличить их друг от друга. Оказалось, что решающую роль всё-таки играла их экипировка: когда Соллер и другой дайвер были одеты по разному, рыбы следовали за тем исследователем, который кормил их в конце пути (чтобы запомнить кормильца, им потребовалось несколько дней). Но когда Соллер и её коллега оделись одинаково, рыбы запутались окончательно.

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Дайверы в одинаковой и разной экипировке во время эксперимента Фото: Biology Letters

«Почти все рыбы обладают цветовым зрением, поэтому неудивительно, что морской лещ научился ассоциировать нужного дайвера на основе пятен цвета», – пояснил один из исследователей.

Учёные заключили, что участники эксперимента научились различать их по одежке, но это не значит, что со временем они не смогли бы так же запомнить другие их отличительные черты – например, цвет волос или форму тела.

«Мы уже наблюдали, как они приближались к нашим лицам и изучали наши тела», – пояснила Соллер. — «Это было похоже на то, как будто они изучали нас, а не наоборот».

Судя по результатам эксперимента, рыбакам и дайверам стоит оставаться настороже – преследование леща, это вам не шутка.