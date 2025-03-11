Рыбы выбирают для размножения самых умных самцов

Экперимент с гамбузиями показал, что интеллект имеет значение.

Не секрет, что развитие интеллектуальных способностей в животном мире напрямую влияет на выживаемость видов: в первую очередь они связаны с необходимостью добывать пищу и бороться с естественными врагами. Но то что интеллектуальные способности сами по себе важны при выборе партнера, не всегда очевидно.

В новом эксперименте ученые из Австралийского национального университета (ANU) решили посмотреть, как когнитивные способности самцов рыбок могут повлиять на половой отбор при спаривании.

Gambusia holbrooki Фото: etrusko25 / Flickr

Для этого они взяли Гамбузий Холбрука (Gambusia holbrooki) – небольших рыб несколько сантриметров в длину, распространенных по всему миру — и измерили их когнитивные способности по пяти показателям. Затем их выпустили в пруд, чтобы проанализировать, насколько успешно рыбехи смогут очаровать самок.

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Результаты исследования показали, что живородящие самки гамбузий предпочитали заводить детей от более интеллектуально развитых самцов — ну или они просто оказались более прыткими.

Проанализировав более 2,000 мальков, исследователи заключили, что самцы с более яркими показателями ингибиторного контроля (способностью контролировать импульсивные реакции) и навыками пространственного обучения давали потомство значительно чаще, чем их менее разборчивые коллеги. По словам ведущего исследователя доктора Ивана Виноградова, это говорит о том, что половой отбор по интеллектуальному признаку мог сыграть важную роль в эволюции некоторых видов.