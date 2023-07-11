Археологи использовали георадар – и обнаружили под землей врата в загробный мир

Индейский храм, где находятся врата, существовал еще до прихода испанских колонизаторов.

Международная группа археологов в городе Митла (Мексика) нашла под христианской церковью руины индейского храма, который существовал еще до прихода в регион испанских колонизаторов. При этом в храме находились «врата» в загробный мир. Специалисты сделали уникальную находку после того, как с помощью георадара, электротомографии и сейсмошумовой томографии просканировали местность. Это позволило определить свойства разных грунтов и материалов, которые отразили электромагнитные и сейсмические волны.

Археологи выяснили, что на территории Митлы расположены пять отдельных групп зданий — в том числе Церковь или Северная группа. Эта постройка представляет собой одноэтажное прямоугольное здание с двором такой же формы. Ученые считают, что комплекс зданий в Митле — это самое подходящее место для поисков подземного храма, который упоминался в писаниях испанского священника Франсиско де Бургоа.

Франсиско де Бургоа в 1674 году описал подземный храм с четырьмя залами, соединенными между собой. По словам испанского священника, в последнем из них была каменная дверь, ведущая в глубокую пещеру. Стоит отметить, что в доколумбовую эпоху на территории Митлы существовала цивилизация спотеков, хоронивших своих павших в бою великих лордов и вождей в подземных помещениях. Сапотеки верили, что дверь в пещеру была «вратами» в загробный мир — Лиобаа («место отдыха»). Однако, когда на территорию нынешней Мексики прибыли испанские солдаты вместе с христианскими миссионерами, они замуровали «врата» и разрушили сапотекский храм, на руинах которого была построена церковь Сан-Пабло.

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Данные георадара и электротомографии подтвердили, что под главным алтарем церкви Сан-Пабло находится большая пустота. В эту пустоту с востока ведут два прохода глубиной 5-8 метров. Теперь специалисты намерены продолжить геофизическую разведку местности, чтобы более подробно изучить лабиринт под церковью и другие участки.

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