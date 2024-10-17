С помощью георадара ученые нашли таинствевенную гробницу

Мавзолей Эль-Хазне признали одним из новых чудес света.

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Исследователи из Университета Сент-Эндрюс (Шотландия) обнаружили уникальную гробницу под известным мавзолеем Эль-Хазне в Петре (Иордания), бывшей столице Набатейского царства около 2400 лет назад. Это место сейчас считается одним из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и включено в список семи новых чудес света.

Применяя современные технологии, такие как георадар, археологи выявили ранее неизвестное пространство под мавзолеем. В результате раскопок были найдены останки 12 человек, среди которых оказался скелет, держащий в руке керамический сосуд. Согласно мнению профессора Тима Киннэрда из Университета Сент-Эндрюс, эта гробница, вероятно, служила мавзолеем и склепом для царя Ареты IV Филопатриса, правившего в начале первого века нашей эры.

Из-за многократного использования гробницы на протяжении более чем двух тысяч лет, в ней было обнаружено лишь небольшое количество останков. Тем не менее, данное открытие может помочь точнее определить возраст мавзолея Эль-Хазне и предоставить новые данные о Набатейском царстве.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на холме в Египте более 30 захоронений, внутри которых были найдены целые семьи, включая маленьких детей до двух лет и новорожденных.