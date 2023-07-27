Самое солнечное место на планете: здесь солнца столько же, сколько на Венере

Оно находится в чилийской пустыне Атакама.

Самым солнечным местом на Земле является Альтиплано – засушливое плато в пустыне Атакама в Чили, неподалеку от Анд. Это место получает столько же солнечного света, сколько и Венера (читай: невероятно много).

На первый взгляд это не так уж очевидно: обычно холодная и сухая, эта полоса расположена на высоте 4000 метров, но получает она больше солнечного света, чем любые места, расположенные ближе к экватору или на большей высоте, выяснили ученые.

Пустыня Атакама – место особенное, причем сразу по нескольким причинам: это древнейшая сохранившаяся пустыня на Земле, самое засушливое место за пределами полюсов и, возможно, самое лучшее место для наблюдения за ночным небом – здесь практически нет светового загрязнения.

Чилийское Альтиплано также выделяется получаемым солнечным излучением – выходом световой энергии, излучаемой Солнцем на Землю.

Ученые определили мировой рекорд излучения на этом плато – 2177 ватт на квадратный метр. Для сравнения, излучение в верхних слоях атмосферы Земли обычно составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр.

«Столько же излучения вы будете получать летом, если будете стоять на Венере», – Рауль Кордеро, ведущий автор исследования и климатолог.

Почему это так удивительно? Да потому, что Венера находится примерно на 28% ближе к Солнцу, чем Земля, добавляет учёный. Согласно исследованию, среднестатистическое солнечное излучение на плато составляет около 308 ватт на квадратный метр – это еще один мировой рекорд, который в два раза выше, чем в Центральной Европе и на восточном побережье США.

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«Когда солнечное излучение проходит через атмосферу планеты, оно поглощается водяным паром и рассеивается облаками и аэрозолями, но место, которое находится над слоем водяного пара и имеет меньше облаков и аэрозолей, неизбежно получит больше солнечного света», – Сейджи Като, исследователь атмосферы из NASA.

Еще одна причина, по которой в Чили так солнечно, связана с географическим положением страны в Южном полушарии планеты. Это особенно ощущается летом, когда орбита Земли находится ближе к Солнцу, достигая точки, известной как перигелий, в начале января. Это приводит к всплеску солнечной радиации, который оказывается на 7% выше в Южном полушарии по сравнению с Северным полушарием.

Несмотря на то, что обилие солнечного света может иметь свои преимущества, такое количество воздействия солнца чревато неприятными последствиями.

«Если вы находитесь в таком месте и подвергаетесь такой высокой радиационной опасности, вы непременно должны защитить свою кожу от солнечного излучения», – говорит Кордеро.