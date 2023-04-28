Самое старое дерево в мире раскроет секреты планеты

В лесу на юге Чили на протяжении тысячелетий растет гигантское дерево. Вероятно, его вскоре признают самым старым в мире.

Исследователи считают, что изучив ствол этого дерева (диаметром четыре метра и высотой 28 метров) можно получить информацию, которая прольет свет на климат нашей планеты тысячи лет назад.

Возраст самого дерева (его прозвали "Прадед") оценивается примерно в пять тысяч лет, и, судя по всему, оно старше Мафусаила, 4850-летней щетинистой сосны Большого Бассейна, найденной в Калифорнии.

Прадедушка растет в Национальном парке Алерсе Костеро – на краю оврага в лесу, в 800 километрах к югу от столицы Сантьяго. Это Fitzroya cupressoides, разновидность кипариса, эндемичного для юга континента. Из-за того, что дерево стало крайне популярно, властям пришлось увеличить количество смотрителей парка и не пускать посетителей к дереву. Кстати, точное местонахождение Мафусаила, коллеги Прадеда, держится в секрете.

Как был найден Прадед? Смотритель парка Анибал Энрикес обнаружил его, когда патрулировал лес – это случилось еще в 1972 году. Анибал скрывал дерево от туристов.

«Он не хотел, чтобы туристы знали, где оно находится, потому что и без всяких исследований понимал, что оно очень ценно», – сказала его дочь Нэнси Энрикес, которая сама работает смотрителем парка.

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В 2020 году Джонатан Беричивич, племянник Энрикеса, взял образец дерева, используя самый длинный из существующих ручных буров, но до центра так и не дошел. Он подсчитал, что полученному образцу около 2400 лет, и, таким образом, рассчитал полный возраст дерева.

Джонатан представил свои факты научному сообществу и вызвал кучу споров. Дело в том, что дендрохронология – метод датировки годичных колец по времени их образования – менее точен, когда речь идет о старых деревьях, поскольку многие из них имеют гнилую сердцевину.

Это больше, чем просто соревнование за попадание в книгу рекордов в номинации "самое старое дерево", поскольку Прадедушка – источник ценнейшей информации о прошлом.

«У древних деревьев есть гены и своя особая генетическая история. Такие деревья – лучшие выживальщики, пример адаптации. Они как книга, а мы как читатели, должны прочитать каждое кольцо», – считает Антонио Лара, исследователь из Австралийского университета и чилийского центра климатологии и устойчивости.

На этих страницах можно увидеть засушливые и дождливые годы, которые были в прошлом. В этих кольцах также зафиксированы пожары и землетрясения, случившиеся тысячи лет назад. В образце, который взял, например, Джонатан Беричивич – исследователи увидели самое сильное землетрясений этих мест, оно случилось в 1960 году.

«Эти деревья – ключ к тому, как жизнь приспосабливается к изменениям на планете», – говорит Баричивич.