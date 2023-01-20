Самый большой в мире самолет совершил рекордный полет – шесть часов в воздухе

Размах его крыльев – 116 метров.

Самый большой в мире самолет под названием Roc от компании Stratolaunch установил новый рекорд летных испытаний, проведя в небе шесть часов над пустыней Мохаве в Калифорнии. Roc второй раз поднял в воздух опытный образец гиперзвукового летательного аппарата Talon-A. В следующих испытаниях дрон будет сброшен с носителя.

Talon-A – это многоразовый испытательный аппарат длиной 8,5 метра, который может нести полезную нагрузку на гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Этот полет является важным шагом компании на пути к испытанию разделения и первому гиперзвуковому полету Talon-A в первой половине 2023 года.

Основные цели последнего полета (это уже девятый взлет Roc) – первый полет за пределами местного района Мохаве и оценка условий разделения.

«Наша замечательная команда продолжает добиваться прогресса в испытаниях, и благодаря тяжелой работе мы как никогда близки к безопасному разделению и нашему первому гиперзвуковому полету», – Закари Кревор, исполнительный директор и президент Stratolaunch.

Talon-A – один из серии ракетных транспортных средств Talon, разрабатываемых Stratolaunch, которые могут развивать скорость до 6 Маха, что в шесть раз превышает скорость звука. Теперь Roc проведет испытание прототипа Talon-A над Тихим океаном в декабре, и, в случае успеха, компания намерена представить свою первую гиперзвуковую испытательную машину Talon-A TA-1. Stratolaunch также продолжает производство своих первого и второго многоразовых гиперзвуковых аппаратов ТА-2 и ТА-3.

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Самолет Roc с размахом крыльев около 116 метров весит примерно 226 тонн без груза, но может взлететь с максимальным весом 590 тонн. У него 28 колес, а в воздухе он приводится в движение шестью авиационными двигателями Boeing 747. Он был разработан фирмой Stratolaunch, основанной в 2011 году покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом, который представил миру огромный корабль еще в 2019 году.

Аллен умер в возрасте 65 лет в октябре 2018 года из-за осложнений, вызванных неходжкинской лимфомой, менее чем за год до первого полета Roc. Аллен планировал, что самолет будет запускать ракеты со спутниками в космос с воздуха.

H-образный самолет Roc имеет сдвоенные фюзеляжи, как у катамарана. Во время его последнего полета на борту находился экипаж из трех человек – пилота, второго пилота и бортинженера. Во время испытания судно развило максимальную скорость в 853 км/ч.